Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,43 58,93 EUR Нал. 67,57 66,59 USD Бирж. 59,49 +0,72 EUR Бирж. 67,48 +1,76 USD ЦБ. 58,88 -0,12 EUR ЦБ. 65,96 -0,13 EUR/USD 1,13 +0,01 ММВБ 1878,94 +1,00% РТС 1003,79 +1,10% Brent 46,36 +0,39% DJIA 21310,66 -0,46% Nasdaq 6146,62 -1,61% FTSE 7434,36 -0,17%
Жизнь выросла в цене
Лента новостей
В Шанхайский рейтинг университетов мира вошли 12 ВУЗов из России 03:07, Общество «Коммерсантъ» сообщил о возможном уходе Газпрома из Турции 02:47, Бизнес Роскомнадзор создал комиссию по «спорным вопросам» при блокировке сайтов 02:15, Технологии и медиа Турецкие военные открыли огонь по курдским отрядам в северной Сирии 02:06, Политика Тиллерсон призвал Россию и Китай бороться с принудительным трудом в КНДР 01:08, Общество СМИ сообщили о секретном предупреждении Лаврову от Тиллерсона 00:55, Политика «Газпром» предложил повысить тариф на прокачку газа конкурентов 00:17, Бизнес Владимира Этуша выписали из реанимации 00:16, Общество Россия заняла 3 место в мире по активности использования финтех-услуг 00:01, Финансы Опасная должность: почему в Бразилии снова хотят осудить президента 27 июн, 23:39, Политика «Норникель» договорился о поставках BASF сырья для аккумуляторов 27 июн, 23:28, Бизнес Счетная палата указала на манипуляции с пенсионными накоплениями граждан 27 июн, 23:22, Финансы Сотрудника СКР задержали по подозрению в получении взятки 27 июн, 22:28, Общество Путин подарил пожаловавшейся на аварийное жилье путевку в Сочи 27 июн, 22:01, Общество Би-би-си узнала о пленении российского разведчика под Луганском 27 июн, 21:58, Политика Вклад на лето: стоит ли соглашаться на сезонные продукты банков 27 июн, 21:46, Деньги Взломать систему: резонансные хакерские атаки последних лет 27 июн, 21:39, Фотогалерея МОССАД создал фонд для инвестирования в разведывательные ноу-хау 27 июн, 21:34, Финансы В Нью-Йорке 34 человека пострадали при сходе с рельсов поезда в метро 27 июн, 21:25, Общество Telegram-канал сообщил о возможности обходить блокировку «в два клика» 27 июн, 21:13, Технологии и медиа Petya атакует: что известно о новых массовых кибервзломах 27 июн, 21:12, Технологии и медиа Число пользователей Facebook достигло 2 млрд человек 27 июн, 20:59, Технологии и медиа Глава Башкирии прокомментировал эффект от дела «Системы» на инвестклимат 27 июн, 20:51, Бизнес Суд отказал экс-губернатору Брянской области в досрочном освобождении 27 июн, 20:32, Общество «Роснефть» и «Система» обменялись упреками в башкирском суде 27 июн, 20:23, Бизнес Бывший владелец «Инком-авто» Дмитрий Козловский сбежал от следствия 27 июн, 20:15, Общество Путин наградил российских участников переговоров по ОПЕК 27 июн, 20:09, Общество Неонациста Тесака осудили на 10 лет за «Оккупай-наркофиляй» 27 июн, 19:46, Общество
Жизнь выросла в цене
Газета № 111 (2608) (2806) Экономика, 27 июн, 15:36
0
Жизнь выросла в цене
Справедливое возмещение за смерть близких увеличилось на 1 млн руб.
В 2017 году россияне стали оценивать размер справедливого возмещения за смерть близких при различных бедствиях в среднем в 5,7 млн руб., что почти на 1 млн превышает оценку предыдущего года. Авторы исследования усмотрели в этом признаки роста экономики и доходов граждан
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Средняя «стоимость» человеческой жизни по состоянию на 2017 год составила 5,7 млн руб., выяснили эксперты Финансового университета при правительстве РФ (исследование есть у РБК). Годом ранее россияне оценивали справедливую «стоимость» человеческой жизни в 4,8 млн руб.

Под «стоимостью» жизни понимается размер справедливого возмещения семьям людей, погибших в результате несчастных случаев на транспорте, производстве или при выполнении иных служебных обязанностей, поясняют авторы исследования. Оценка «стоимости» жизни проводилась в форме социологического опроса в начале 2017 года в 38 крупных и средних городах России, в нем приняли участие 7,5 тыс. респондентов.

Для оценки в исследовании использовались данные судебной статистики по размерам компенсаций в связи с гибелью людей на производстве или при выполнении служебных обязанностей, а также данные о доходах населения, продолжительности жизни и удовлетворенности качеством жизни. Сопоставление этих данных, говорится в исследовании, позволяет оценить «стоимость» риска потери одного года жизни, а на этой основе — «стоимость» жизни в целом с учетом оценки морального ущерба.

Оценка достойной «стоимости» человеческой жизни тесно связана с уровнем доходов и востребованностью населения на рынке труда: чем выше доход, тем выше денежная оценка собственной жизни. «Таким образом, повышение среднего значения «стоимости» жизни говорит нам о восстановлении российской экономики и повышении уровня благополучия населения в первой половине 2017 года», — отмечают авторы исследования. Предыдущий опрос эксперты проводили во время кризиса 2014–2015 годов, говорится в документе.

Самые высокие требования по компенсации в связи с гибелью отмечены среди состоятельных россиян и молодежи. Так, граждане, которые самостоятельно оценили свой доход на уровне «могу купить квартиру или новый дом», оценили «стоимость» своей жизни в 9,1 млн руб. Те, кто оценили свой доход на уровне «денег с трудом хватает на питание», посчитали справедливой компенсацией за гибель 3,2 млн руб. Наиболее высокая оценка «стоимости» жизни у людей в возрасте 18–30 лет (7,7 млн руб.) и с высшим образованием (6,8 млн руб.)

Самые высокие значения достойной «стоимости» человеческой жизни зафиксированы в Москве — 10,4 млн руб., Санкт-Петербурге — 7,4 млн руб. и Тюмени — 6,1 млн руб. Самые низкие — в Ярославле, Нижнем Новгороде (по 2 млн руб.) и Пензе (1,9 млн руб.).

Полученные оценки «стоимости» человеческой жизни существенно отличаются от размеров реальных компенсаций, присужденных судом или положенных по закону, отмечают эксперты. Согласно закону об ОСАГО семье человека, погибшего в результате ДТП, полагается возмещение в размере 500 тыс. руб., «стоимость» жизни пассажира общественного транспорта оценивается в 2 млн руб. На ту же сумму может рассчитывать семья жертвы аварии на опасном производстве. Компенсация за гибель в авиакатастрофе выросла после недавнего присоединения России к Монреальской конвенции: ее размер был поднят с 2 млн руб. до 100 тыс. SDR (так называемых специальных прав заимствования, денежных единиц МВФ), что составляет по текущему курсу около 8,3 млн руб.

Автор: Анна Могилевская.
Теги: российская экономика , социологический опрос , выплата компенсаций , страхование жизни ...
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав