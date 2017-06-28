Жизнь выросла в цене

Справедливое возмещение за смерть близких увеличилось на 1 млн руб.

В 2017 году россияне стали оценивать размер справедливого возмещения за смерть близких при различных бедствиях в среднем в 5,7 млн руб., что почти на 1 млн превышает оценку предыдущего года. Авторы исследования усмотрели в этом признаки роста экономики и доходов граждан

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Средняя «стоимость» человеческой жизни по состоянию на 2017 год составила 5,7 млн руб., выяснили эксперты Финансового университета при правительстве РФ (исследование есть у РБК). Годом ранее россияне оценивали справедливую «стоимость» человеческой жизни в 4,8 млн руб.

Под «стоимостью» жизни понимается размер справедливого возмещения семьям людей, погибших в результате несчастных случаев на транспорте, производстве или при выполнении иных служебных обязанностей, поясняют авторы исследования. Оценка «стоимости» жизни проводилась в форме социологического опроса в начале 2017 года в 38 крупных и средних городах России, в нем приняли участие 7,5 тыс. респондентов.

Для оценки в исследовании использовались данные судебной статистики по размерам компенсаций в связи с гибелью людей на производстве или при выполнении служебных обязанностей, а также данные о доходах населения, продолжительности жизни и удовлетворенности качеством жизни. Сопоставление этих данных, говорится в исследовании, позволяет оценить «стоимость» риска потери одного года жизни, а на этой основе — «стоимость» жизни в целом с учетом оценки морального ущерба.

Оценка достойной «стоимости» человеческой жизни тесно связана с уровнем доходов и востребованностью населения на рынке труда: чем выше доход, тем выше денежная оценка собственной жизни. «Таким образом, повышение среднего значения «стоимости» жизни говорит нам о восстановлении российской экономики и повышении уровня благополучия населения в первой половине 2017 года», — отмечают авторы исследования. Предыдущий опрос эксперты проводили во время кризиса 2014–2015 годов, говорится в документе.

Самые высокие требования по компенсации в связи с гибелью отмечены среди состоятельных россиян и молодежи. Так, граждане, которые самостоятельно оценили свой доход на уровне «могу купить квартиру или новый дом», оценили «стоимость» своей жизни в 9,1 млн руб. Те, кто оценили свой доход на уровне «денег с трудом хватает на питание», посчитали справедливой компенсацией за гибель 3,2 млн руб. Наиболее высокая оценка «стоимости» жизни у людей в возрасте 18–30 лет (7,7 млн руб.) и с высшим образованием (6,8 млн руб.)

Самые высокие значения достойной «стоимости» человеческой жизни зафиксированы в Москве — 10,4 млн руб., Санкт-Петербурге — 7,4 млн руб. и Тюмени — 6,1 млн руб. Самые низкие — в Ярославле, Нижнем Новгороде (по 2 млн руб.) и Пензе (1,9 млн руб.).

Полученные оценки «стоимости» человеческой жизни существенно отличаются от размеров реальных компенсаций, присужденных судом или положенных по закону, отмечают эксперты. Согласно закону об ОСАГО семье человека, погибшего в результате ДТП, полагается возмещение в размере 500 тыс. руб., «стоимость» жизни пассажира общественного транспорта оценивается в 2 млн руб. На ту же сумму может рассчитывать семья жертвы аварии на опасном производстве. Компенсация за гибель в авиакатастрофе выросла после недавнего присоединения России к Монреальской конвенции: ее размер был поднят с 2 млн руб. до 100 тыс. SDR (так называемых специальных прав заимствования, денежных единиц МВФ), что составляет по текущему курсу около 8,3 млн руб.