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В Париже задержанный открыл стрельбу в участке и ранил двух полицейских

В Париже задержанный открыл стрельбу в участке и ранил двух полицейских
Задержанный вел огонь из оружия, которое забрал у полицейских. Оба раненых сотрудника правоохранительных органов находятся в крайне тяжелом состоянии
Французские полицейские
Французские полицейские (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Стрельба произошла в полицейском участке в 13-м округе Парижа, ранены двое полицейских, сообщают источники BFMTV и TF1 Info.

По данным телеканалов, пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии. 

Стрельбу открыл задержанный за попытку нанести ножевые ранения, по данным Ouest France. Во время обыска он выхватил служебное оружие у одного из полицейских. Стрелок также был ранен.

Инцидент произошел около 22:30 по местному времени (23:30 мск).

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Фото:zk.npu.gov.ua

27 апреля стрельба произошла в полицейском участке города Адыяман в Турции. Огонь открыл сотрудник полиции, пострадали по меньшей мере двое полицейских, передавал TGRT Haber. По данным Halk TV, речь шла о двух погибших и восьми раненых. По информации телеканала, офицер вступил в спор со старшим комиссаром полицейского участка и начальником групп из-за заданий на контрольно-пропускном пункте и выстрелил в них. 

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Париж стрельба полиция
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