Пять стран договорились усилить контроль за санкциями против России

Польша, Финляндия и страны Прибалтики подписали соглашение об усилении мониторинга санкций ЕС против России и обмена соответствующей информацией, сообщила финская таможня.

Документ был подписан в Вильнюсе накануне, 9 мая.

В соглашении оговорены усиление единого санкционного контроля, важность обмена информацией и скоординированных мер для вмешательства при обнаружении маршрутов обхода ограничений.

Кроме того, в документе есть положения о совместных действиях по контролю за обязательствами производителей и экспортеров товаров, такими, как предоставление дополнительной документации. В нем приводятся и иные шаги, направленные на предотвращение обхода санкций.

Финляндия с самого начала тесно сотрудничала с пограничными государствами ЕС и обращала внимание на необходимость введения «единого санкционного контроля» на уровне всего союза, заявил генеральный директор финской таможни Сами Ракшит.

«Подписанным сегодня соглашением мы хотим показать другим государствам и компаниям важность тесного сотрудничества для эффективного санкционного контроля, а также внести свой вклад в повышение эффективности санкций», — сказал он.

Страны Евросоюза и другие западные государства ввели санкции против России после начала военной операции на Украине. Они предусматривают ограничения на ввоз многих категорий товаров, включая продукцию двойного назначения. Товарооборот между Россией и ЕС только по итогам 2023 года упал почти втрое по сравнению с показателем 2022-го — до €88,9 млрд. В российском МИДе не исключили, что по итогам 2024 года он может снизиться до €50 млрд.

Российские власти считают введенные против Москвы санкции незаконными.