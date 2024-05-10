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Война санкций ,  
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Пять стран договорились усилить контроль за санкциями против России

Финляндия, Польша и страны Балтии усилят контроль за санкциями ЕС против России
Сюжет
Война санкций

Польша, Финляндия и страны Прибалтики подписали соглашение об усилении мониторинга санкций ЕС против России и обмена соответствующей информацией, сообщила финская таможня.

Документ был подписан в Вильнюсе накануне, 9 мая.

В соглашении оговорены усиление единого санкционного контроля, важность обмена информацией и скоординированных мер для вмешательства при обнаружении маршрутов обхода ограничений.

Кроме того, в документе есть положения о совместных действиях по контролю за обязательствами производителей и экспортеров товаров, такими, как предоставление дополнительной документации. В нем приводятся и иные шаги, направленные на предотвращение обхода санкций.

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Фото:Александр Казаков / ТАСС

Финляндия с самого начала тесно сотрудничала с пограничными государствами ЕС и обращала внимание на необходимость введения «единого санкционного контроля» на уровне всего союза, заявил генеральный директор финской таможни Сами Ракшит.

«Подписанным сегодня соглашением мы хотим показать другим государствам и компаниям важность тесного сотрудничества для эффективного санкционного контроля, а также внести свой вклад в повышение эффективности санкций», — сказал он.

Страны Евросоюза и другие западные государства ввели санкции против России после начала военной операции на Украине. Они предусматривают ограничения на ввоз многих категорий товаров, включая продукцию двойного назначения. Товарооборот между Россией и ЕС только по итогам 2023 года упал почти втрое по сравнению с показателем 2022-го — до €88,9 млрд. В российском МИДе не исключили, что по итогам 2024 года он может снизиться до €50 млрд.

Российские власти считают введенные против Москвы санкции незаконными.

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Теги
Финляндия Латвия Литва Польша Эстония санкции
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