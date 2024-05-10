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В Европе сообщили о рекордно низком уровне оптимизма по бизнесу в Китае

В Европе сообщили о рекордно низком уровне оптимизма относительно бизнеса в КНР
Многие европейские компании не видят перспектив ведения бизнеса в Китае и сообщают о падении доходов. Они видят проблемы в экономическом спаде в республике, а также в росте конкуренции с местными фирмами
Фото: Bernadett Szabo / Reuters
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Компании из Европы негативно оценивают перспективы ведения бизнеса в Китае, следует из исследования Европейской торговой палаты в республике, данные приводят Reuters и Financial Times (FT). В опросе участвовали 529 фирм.

Подобный отчет формируется в течение последних 20 лет, и сейчас перспективы ведения бизнеса в Китае оцениваются на самом низком уровне за все это время, отмечает агентство. 44% компаний-респондентов не верят в будущие перспективы, более четверти пессимистично оценивают свой текущий потенциал роста.

Лишь 13% фирм заявили, что на данный момент рассматривают Китай как основное направление инвестиций. В прошлом году таких было 16%, в пандемию показатели были выше — 19% в 2020-м и 27% в 2021-м.

Об увеличении доходов бизнеса в Китае заявили 39% компаний, что также является рекордно низким уровнем. 15% сообщили об «отрицательных доходах», указывает FT. Рекордные 68% заявили, что ведение бизнеса в Китае стала более трудным.

Около 40% опрошенных назвали слабеющую экономику республики самой большой проблемой для их бизнеса, на втором месте оказалось замедление мировой экономики (15%).

«Более глубокие структурные проблемы Китая, включая вялый спрос, высокий уровень государственного долга и сохраняющиеся проблемы в секторе недвижимости, будут продолжать влиять на перспективы как отечественных, так и иностранных компаний», — констатировали в палате.

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Исследование было обнародовано на фоне завершения европейского турне председателя КНР Си Цзиньпина. Он посетил Францию, Сербию и Венгрию. Во время визита в последнюю политики выразил надежду, что страна в период своего председательства в Евросоюзе «будет играть активную роль в содействии здоровому и стабильному развитию отношений Китая и ЕС».

FT приводит оценку турне от главного экономиста по Азиатско-Тихоокеанскому региону компании Natixis Алисии Гарсиа Эрреро, по мнению которой визит Си Цзиньпина не помог уменьшить «беспокойство [в Европе] по поводу китайской угрозы».

Президент Европейской торговой палаты Йенс Эскелунд предупредил, что структурный спад грозит европейским компаниям не только в Китае, но и в других частях Азии, а также в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке, где фирмы «окажутся под сильным конкурентным давлением». «Это станет определяющим вызовом для европейских компаний», — предупредил Эскелунд.

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