Владимир Путин предложил назначить Михаила Мишустина премьер-министром

Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщил спикер Думы Володин. Пленарное заседание по этому вопросу состоится в 14:00 10 мая

Михаил Мишустин и Владимир Путин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин предложил Госдуме переназначить Михаила Мишустина премьер-министром, его кандидатуру президент внес на рассмотрение нижней палаты парламента. Об этом в телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность Председателя Правительства. Сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу», — написал он.

По словам Володина, заседание по вопросу назначения главы правительства состоится 10 мая в 14:00, на нем Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы депутатов.

Инаугурация избранного в марте на пятый срок Путина состоялась в полдень в Большом Кремлевском дворце. После этого, согласно закону, действующее правительство во главе с премьером Мишустиным сложило свои полномочия. Мишустин возглавлял кабинет министров с января 2020 года.

Процедура назначения премьера

По Конституции (статьи 83 и 111), президент назначает главу кабинета министров после того, как его кандидатуру согласует Госдума. Предложить кандидата на пост премьера президент должен не позже чем через две недели после вступления в должность или после отставки правительства. На рассмотрение предложенной кандидатуры Госдуме отведена неделя. Депутаты могут как утвердить, так и отклонить предложенного президентом кандидата. Во втором случае президент может внести новую кандидатуру или предложить ту же еще раз. Если дума трижды отклонит кандидатов, предложенных президентом, последний может назначить премьера самостоятельно.

Согласно ранее согласованному плану работы Госдумы, очередные заседания должны были пройти 7 и 16 мая, но 3 мая комитет по регламенту предложил провести их 8 и 14 мая, а на 10-ое и 13-ое назначить дополнительные заседания парламента. Утром 6 мая лидер КПРФ Геннадий Зюганов говорил, что ожидает внесения кандидатуры 8 мая. «Восьмого мая, не ожидаю, уверен, я плохо представляю парад без [участия утвержденного] премьера», — пояснял он журналистам.

Однако утром в понедельник, 6 мая, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о принятом решении не проводить заседание 8 мая. После этого депутаты одобрили новый график работы — пленарные заседания 7, 8, 15 и 16 мая отменили, вместо них проведут заседание 10-го, а затем 13-го и 14 мая. 12 мая депутаты будут работать в комитетах, пленарное заседание проводиться не будет.

Встречи кандидата в премьер-министры с думскими фракциями пройдут в пятницу перед пленарным заседанием, рассказали РБК два источника в Госдуме. Один из них уточнил, что это произойдет «с высокой степенью вероятности». Другой источник показал разосланное депутатам расписание встреч фракций с кандидатом в премьеры. По нему первая встреча 10 мая состоится с фракцией КПРФ в 11:00. Затем пройдет встреча с фракцией ЛДПР, за ними — с фракцией партии «Справедливая Россия — За правду», затем будут «Новые люди» и завершающая встреча состоится с фракцией «Единой России». На каждую встречу отводится примерно по 30 мин.

До фракционных встреч пройдет Совет Думы, на котором будет утверждаться повестка пленарного заседания. Совет состоится в 10:00, а само заседание запланировано на 14:00.

Первый срок работы Михаила Мишустина

Мишустин впервые стал премьер-министром в январе 2020 года, после того как 15 января 2020 года Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это произошло через три часа после оглашения послания президента Путина Федеральному собранию. Президент принял отставку и в тот же день предложил на пост премьера Мишустина, который тогда возглавлял Федеральную налоговую службу. Пленарное заседание Госдумы состоялось на следующий день 16 января. За утверждение Мишустина проголосовали 383 депутата, воздержался 41 депутат, против не голосовал никто.

Мишустин возглавил правительство в начале пандемии коронавируса. По оценке президента Путина, работа властей дала «удовлетворительный результат и для борьбы с коронавирусом, и для экономики». После начала спецоперации в феврале 2022 года власть «в целом успешно» преодолевала новые вызов, заявил Путин 6 мая, приехав в правительство, чтобы подвести итоги работы перед формированием нового состава кабмина.

Мишустин возглавлял ФНС почти десять лет (с 2010 по 2020 год). Работу в органах власти он начал в 1998 году, когда стал заместителем руководителя Государственной налоговой службы России. Потом он пять лет был заместителем министра по налогам и сборам, в 2004-2006 года руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости, потом в 2007-2008 годы возглавлял Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами, откуда на два года ушел в частный бизнес, став президентом группы компаний UFG.

Согласно последней опубликованной в 2022 году декларации, доход премьера-министра Михаила Мишустина в 2021 году составил 18,3 млн руб., доход его супруги составил 63,8 млн руб. Согласно декларации, в пользовании у супругов и их сына был земельный участок площадью 5500 кв. м, жилой дом 861,2 кв. м и квартира 141,6 кв. м.

Как утверждали премьера в предыдущие годы

В 2012 и 2018 годах, когда Владимир Путин в третий и четвертый раз был избран президентом России, кандидатуру премьер-министра он также вносил сразу после инаугурации. В 2012 году он предложил на эту должность своего предшественника на президентском посту Дмитрия Медведева. Предложение президента было рассмотрено на следующий день, 8 мая. Поддержали его назначение 299 депутатов, против проголосовали 144.

В 2018 году Путин предложил переназначить Медведева на должности премьер-министра. Кандидатура была внесена 7 мая, в тот же день Медведев провел консультации с фракциями. Рассмотрение кандидатуры на заседании Госдумы состоялось на следующий день, 8 мая. В его поддержку высказались 374 депутата, против — 56.

Когда будет утвержден полный состав правительства

После реформы Конституции в 2020 году процедура утверждения министров проходит по новой схеме. После утверждения Госдумой у нового премьера есть неделя на то, чтобы представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти и в течение двух недель предложить Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и министров. Депутаты должны не более чем за неделю принять решения по предложенным кандидатурам министров. Депутаты утверждают не всех министров — глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает президент после консультаций с Советом Федерации. Сначала кандидаты на посты встречаются с профильными комитетами верхней палаты, после чего те выносят заключение и проходит голосование всех сенаторов.