Отец погибшего на Украине наемника из Колумбии попросил вернуть тело сына

Отец погибшего на Украине наемника Алексиса Тарасоны Ибаньеса обратился в МИД своей страны с просьбой помочь с возвращением тела сына на родину. Об этом он рассказал радиостанции La FM.

Алексису Тарасоне Ибаньесу было 24 года, он воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчина погиб 8 мая, когда охранял военную базу, где был часовым. Военный попал под ракетный удар и умер от полученных ранений в больнице.

Как рассказал отец погибшего Франсиско Тарасона, о гибели сына его уведомили звонком из украинской армии. Он сообщил, что попросил МИД Колумбии ускорить репатриацию, поскольку в ВСУ заявили, что тело, могут доставить в страну только через четыре недели.

Тарасона Ибаньес, со слов отца, на родине был профессиональным военным. В декабре 2023 года он по совету друга решил переехать в Польшу, так как искал работу. Позднее он направился на Украину, так как узнал о найме солдат и высоких зарплатах.

Военного намерены похоронить в родном городе — Сан-Хосе-де-Кукута.

МИД Колумбии ранее сообщал о просьбах семей других погибших на Украине военных помочь с их репатриацией обратно на родину. Родственники со своей стороны заявляли о сложностях при транспортировке. Так, семья одного из погибших ждала прибытия тела почти два месяца, затем выяснилось, что останки перепутали с телом другого военного, которого похоронили в другом департаменте, писало издание Noticias Caraco.

В середине марта 2024 года Минобороны России сообщило, что с начала военной операции на Украину прибыли 13,3 тыс. наемников, из них почти 6 тыс. были убиты. По данным Следственного комитета, к концу апреля участие в боевых действиях на стороне Украины принимали более 3,1 тыс. наемников из разных стран.