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Военная операция на Украине ,  
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Отец погибшего на Украине наемника из Колумбии попросил вернуть тело сына

La FM: отец погибшего на Украине колумбийца попросил МИД помочь вернуть его тело
Сюжет
Военная операция на Украине

Отец погибшего на Украине наемника Алексиса Тарасоны Ибаньеса обратился в МИД своей страны с просьбой помочь с возвращением тела сына на родину. Об этом он рассказал радиостанции La FM.

Алексису Тарасоне Ибаньесу было 24 года, он воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчина погиб 8 мая, когда охранял военную базу, где был часовым. Военный попал под ракетный удар и умер от полученных ранений в больнице.

Как рассказал отец погибшего Франсиско Тарасона, о гибели сына его уведомили звонком из украинской армии. Он сообщил, что попросил МИД Колумбии ускорить репатриацию, поскольку в ВСУ заявили, что тело, могут доставить в страну только через четыре недели.

Родные заявили о проблемах с возвратом в Колумбию тел погибших на Украине
Политика
Фото:Chepa Beltran / Keystone Press Agency / Global Look Press

Тарасона Ибаньес, со слов отца, на родине был профессиональным военным. В декабре 2023 года он по совету друга решил переехать в Польшу, так как искал работу. Позднее он направился на Украину, так как узнал о найме солдат и высоких зарплатах.

Военного намерены похоронить в родном городе — Сан-Хосе-де-Кукута.

МИД Колумбии ранее сообщал о просьбах семей других погибших на Украине военных помочь с их репатриацией обратно на родину. Родственники со своей стороны заявляли о сложностях при транспортировке. Так, семья одного из погибших ждала прибытия тела почти два месяца, затем выяснилось, что останки перепутали с телом другого военного, которого похоронили в другом департаменте, писало издание Noticias Caraco.

В середине марта 2024 года Минобороны России сообщило, что с начала военной операции на Украину прибыли 13,3 тыс. наемников, из них почти 6 тыс. были убиты. По данным Следственного комитета, к концу апреля участие в боевых действиях на стороне Украины принимали более 3,1 тыс. наемников из разных стран.

Отец погибшего на Украине наемника из Колумбии попросил вернуть тело сына
Отец погибшего на Украине наемника из Колумбии попросил вернуть тело сына

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Теги
Колумбия наемничество наемники Украина репатриация
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