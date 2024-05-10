Калужский губернатор сообщил о ликвидации пожара на НПЗ после атаки дрона
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Калужской области после атаки дрона потушен, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.
«Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован», — сообщил он.
Пострадавших нет, проводится оценка последствий происшествия, добавил Шапша.
«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщало, что возгорание произошло на НПЗ «Первый завод». Он находится в населенном пункте Полотняный завод Дзержинского района. По данным агентства, там загорелись три емкости с дизельным топливом и емкость с мазутом.
Телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщал, что в районе этого НПЗ были слышны взрывы около 1:00, после чего стало видно пожар в районе нефтебазы.
На сайте «Первого завода» сказано, что это крупнейшее нефтехимическое предприятие региона, где происходит переработка товарной нефти и газоконденсата. Сейчас он находится на реконструкции.
Помимо Калужской области, беспилотники прошедшей ночью были обнаружены в Московской и Брянской областях. В подмосковном Подольске система ПВО сбила один дрон, который направлялся к Москве; в Брянской области, в Трубчевском районе, ликвидировали три беспилотника.
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