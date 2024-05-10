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Военная операция на Украине ,  
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Калужский губернатор сообщил о ликвидации пожара на НПЗ после атаки дрона

Калужский губернатор Шапша сообщил о ликвидации пожара на НПЗ после атаки дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Пострадавших в результате инцидента нет, уточнил глава региона. По данным «РИА Новости» и SHOT, дрон упал на НПЗ «Первый завод» — это крупнейшее нефтехимическое предприятие региона

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Калужской области после атаки дрона потушен, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.

«Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован», — сообщил он.

Пострадавших нет, проводится оценка последствий происшествия, добавил Шапша.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщало, что возгорание произошло на НПЗ «Первый завод». Он находится в населенном пункте Полотняный завод Дзержинского района. По данным агентства, там загорелись три емкости с дизельным топливом и емкость с мазутом.

Телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщал, что в районе этого НПЗ были слышны взрывы около 1:00, после чего стало видно пожар в районе нефтебазы.

На сайте «Первого завода» сказано, что это крупнейшее нефтехимическое предприятие региона, где происходит переработка товарной нефти и газоконденсата. Сейчас он находится на реконструкции.

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Помимо Калужской области, беспилотники прошедшей ночью были обнаружены в Московской и Брянской областях. В подмосковном Подольске система ПВО сбила один дрон, который направлялся к Москве; в Брянской области, в Трубчевском районе, ликвидировали три беспилотника.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Калужская область НПЗ беспилотники Владислав Шапша
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