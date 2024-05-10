В Турции вслед за США и ЕС допустили запрет TikTok

TikTok критикуют, и хотя Турция не хотела бы идти на запреты, «ни словами, ни советами, ни просьбами» решить проблемы с соцсетью не получится, сказал турецкий депутат Яйман. Необходимость запрета он связал с защитой молодежи

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В Турции могут запретить TikTok, заявил председатель комиссии по цифровым медиа Великого национального собрания Турции (парламента) Хусейн Яйман, передает Hurriyet.

«Есть очень серьезная критика, особенно в отношении обмена контентом на этой платформе. <...> В Америке запретили TikTok. Мы против запретов, но в Турции это закончится запретами. Потому что, к сожалению, здесь такие отношения, в которых мы никогда не сможем добиться успеха ни словами, ни советами, ни просьбами», — сказал он.

По его словам, комиссия выступает за свободу слова и против цензуры, но также необходимо поддерживать общественный порядок. Яйман отметил необходимость защиты детей и молодежи, они должны «расти с более здоровой психикой».

В России TikTok приостановил работу в марте 2022-го.

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал законопроект, cкоторый запрещает TikTok в стране, если владелец платформы, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории США в течение следующих 270 дней. The Wall Street Journal писала, что китайская сторона дала понять ByteDance, что принудительная продажа TikTok нежелательна и что запрет соцсети в США для КНР предпочтительнее.

Платформа отмечала, что своими действиями Вашингтон «попирает права на свободу слова 170 млн американцев». Претензии американских властей к соцсети связаны с тем, что сбор данных о пользователях TikTok в США представляет угрозу национальной безопасности. Компания же обещала, что не будет передавать их китайскому правительству, даже если Пекин этого потребует.

Спустя неделю об опасности TikTok заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также сказала, что запрет соцсети «не исключен». В ЕС против платформы открыты два разбирательства из-за возможных нарушений Закона о цифровых услугах (DSA).

Также запрет TikTok допускали в Казахстане. Местное министерство информации отмечало, что соцсеть лидирует среди других платформ по количеству материалов, запрещенных к распространению в стране.