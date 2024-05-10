Bild: полиция задержала десять человек на акциях ко Дню Победы в Берлине

На акциях ко Дню Победы в Берлине задержали десять человек

Полиция Берлина задержала десятерых человек на акциях по случаю Дня Победы, которые прошли 8 мая, сообщает Bild.

Акции проходили в Тиргартене и Трептов-парке. По данным издания, на них собрались несколько сотен человек.

Полиция запретила участникам акций приносить с собой отдельные вещи, включая символику, и совершать определенные действия. Пришедших тщательно досматривали на входах в парке, проверяя наличие запрещенных предметов, передает Bild. Однако некоторым посетителям удалось пронести георгиевские ленты, кроме того, некоторые из них оскорбляли полицию, пишет таблоид.

В этом году полиция Берлина запретила демонстрировать на памятных церемониях возле советских мемориалов флаг России, российскую военную форму, символы V, Z и другую символику, связанную с военной операцией на Украине. Военные марши и песни также запрещены. Ограничения не распространяются на ветеранов Второй мировой и дипломатов. Посольство России в Берлине заявило, что под запрет также попали Знамя Победы, георгиевские ленточки и элементы исторической военной формы государств антигитлеровской коалиции. Диппредставительство назвало ограничения проявлением дискриминации.

В результате, по информации Bild, было задержано не менее десяти участников акций.

В Тиргартене накануне также прошло шествие «Бессмертного полка». Люди направлялись к Мемориалу павшим советским воинам, расположенному на территории парка. Полиция не позволила им пройти к памятнику единым строем и пропускала группами по десять человек, у собравшихся также проверяли наличие запрещенных символов, писало агентство «РИА Новости».

Накануне 19 человек задержали на акциях по случаю празднования 9 мая в Латвии. Против двоих из них — в Даугавпилсе и в Елгаве — возбудили уголовные дела. В общей сложности против участников акций завели 59 административных дел.