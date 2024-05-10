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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове и Николаевской области Украины прозвучали взрывы

В Николаевской области Украины и в Харькове прозвучали взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В городе Снигиревка Николаевской области Украины прозвучали взрывы, сообщил в телеграм-канале начальник городской военной администрации Иван Кухта. Других деталей он не привел.

Снигиревка расположена в Баштанском районе области в 50 км к востоку от Николаева.

Серия взрывов прозвучала и в Харькове, сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.

«Харьков слышит взрывы», — написал он около 03:21 мск.

Позднее Терехов сообщил, что на местах взрывов начались пожары. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил об одном пострадавшем.

Издание «Суспiльне» около 03:48 мск сообщило о новом взрыве. Один из взрывов, по словам Синегубова, прозвучал в городе Дергачи Харьковского района.

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Политика
Фото:EPA / ТАСС

По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, ее сигналы звучат в Харьковской области с 02:37 мск. Кроме того, тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Харькове и Николаевской области Украины прозвучали взрывы
В Харькове и Николаевской области Украины прозвучали взрывы

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Теги
Харьков взрывы Украина Николаевская область
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