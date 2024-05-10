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Палестино-израильский конфликт ,  
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ХАМАС заявил, что Израиль отклонил предложение о временном перемирии

ХАМАС заявил, что Израиль отклонил предложение о временном перемирии и обмене
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
ХАМАС сообщал, что принял предложение по перемирию и обмену заложников на заключенных, однако Тель-Авив выступил с возражениями. Израиль готовит операцию в Рафахе на юге сектора Газа, при этом рискуя остаться без поддержки США
Здание в Рафахе после израильского удара
Здание в Рафахе после израильского удара (Фото: Hatem Khaled / Reuters)

Делегация ХАМАС покинула Каир, где проходили переговоры о временном прекращении огня в секторе Газа, после того как Израиль отклонил предложение, сообщает AFP со ссылкой на заявление группировки.

«Делегация на переговорах покинула Каир и направилась в Доху. На практике оккупанты (Израиль. — РБК) отклонили предложение, представленное посредниками, и выдвинули против него возражения по ряду центральных вопросов», — заявил ХАМАС и добавил, что «мяч сейчас полностью в руках» Израиля.

Переговоры в Каире с перерывами идут с начала мая. Согласно информации портала Axios, обсуждались следующие условия перемирия: 40 дней прекращения огня плюс обмен 33 заложников — женщин, в том числе военнослужащих, мужчин старше 50 лет и заложников мужского пола в плохом состоянии здоровья — на 900 палестинских заключенных.

6 мая ХАМАС сообщил, что принял предложение посредников по прекращению огня, но конкретные условия не были названы.

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В то же время стало известно, что США приостановили поставки оружия Израилю. Пентагон сообщил, что речь идет о паузе, не были отправлены 1,8 тыс. 2000-фунтовых бомб и 1,7 тыс. 500-фунтовых бомб из-за подготовки Израилем операции на юге сектора Газа, в городе Рафах.

Источники Axios говорили, что решение США, как считают в Израиле, может поставить под угрозу переговоры об освобождении заложников и прекращении огня, поскольку ХАМАС, видя уровень давления Вашингтона, не пойдет на уступки. По мнению израильских чиновников, американской администрации нужно оказывать давление на ХАМАС, а не на Израиль.

Вашингтон не поддерживает проведение операции в Рафахе, поскольку опасается негативного влияния на мирное население. По данным госсекретаря США Энтони Блинкена, в городе находятся около 1,4 млн гражданских лиц. 6 мая Израиль объявил частичную эвакуацию в Рафахе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если Израилю «придется выстоять в одиночку» в борьбе с ХАМАС, то он сделает это. В армии обороны Израиля подчеркнули, что располагают необходимым для проведения миссии в Рафахе вооружением.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль ХАМАС перемирие
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