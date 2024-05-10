Пентагон подтвердил паузу в поставке 3,5 тыс. бомб Израилю из-за Рафаха

США не поддерживают проведение израильской операции в Рафахе из-за угрозы мирному населению. Израиль заявил, что таким образом его «ставят в угол», но не отказывается от своих планов войти в этот город, чтобы разгромить ХАМАС

Эвакуация палестинцев из Рафаха (Фото: Mohammed Salem / Reuters)

США приостановили поставку Израилю партии военной помощи, включающей 3,5 тыс. бомб на фоне подготовки операции израильской армии в Рафахе на юге сектора Газа, сообщил на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Мы приостановили [поставку] одной партии оружия, состоящей из 1,8 тыс. 2000-фунтовых бомб и 1.7 тыс. 500-фунтовых бомб. Мы еще не приняли окончательного решения, как поступить с этой поставкой, и, знаете, я не собираюсь вдаваться в гипотезы. Опять же, мы очень четко изложили наши взгляды в отношении Рафаха и любых наземных операций там», — сказал он.

Райдер подчеркнул, что США продолжат поддерживать Израиль в тех случаях, когда речь идет о его защите, и напомнил о помощи Вашингтона в отражении атаки Тегерана на еврейское государство.

Ранее президент Джо Байден заявил, что если Израиль войдет в Рафах, то США ограничат поставки оружия. По его словам, израильские войска «еще не пересекли красную линию» и не зашли в густонаселенные районы, а пока находятся на границе.

Посол Израиля в США Майкл Херцог сказал, что решение американской стороны о временном прекращении поставок оружия Израилю представляет собой "неправильный сигнал» ХАМАС и другим противникам Тель-Авива. «Это ставит нас в угол, потому что нам так или иначе приходится иметь дело с Рафахом», — добавил дипломат, передает The Times of Israel.

США критикуют планы Израиля провести крупную операцию в Рафахе. Как заявил ранее координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, вторжение Израиля в этот город не продвинет его к разгрому ХАМАС. По словам Кирби, лучшим вариантом будет выслеживание руководства группировки, а не операция, которая несет большие риски для мирного населения. Как отмечал ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, в Рафахе находятся около 1,4 млн гражданских лиц. 6 мая Израиль объявил частичную эвакуацию в городе.

В армии обороны Израиля подчеркнули, что располагают необходимым для проведения миссии в Рафахе вооружением.