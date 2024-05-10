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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили три беспилотника

Губернатор Богомаз: средства ПВО сбили три беспилотника над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО сбили три беспилотника самолетного типа над Трубчевским районом Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор.

Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью
Политика

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Так, в ночь на 10 мая в Подольске был сбит дрон, летевший в сторону Москвы. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Вечером 9 мая два беспилотника также сбили над Белгородской областью, отчиталось российское Минобороны. Позднее угрозу атаки дронов объявили в Курской области.

Над Брянской областью сбили три беспилотника
Над Брянской областью сбили три беспилотника

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Александр Богомаз беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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