Над Брянской областью сбили три беспилотника
Российские средства ПВО сбили три беспилотника самолетного типа над Трубчевским районом Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.
Пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Так, в ночь на 10 мая в Подольске был сбит дрон, летевший в сторону Москвы. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Вечером 9 мая два беспилотника также сбили над Белгородской областью, отчиталось российское Минобороны. Позднее угрозу атаки дронов объявили в Курской области.
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