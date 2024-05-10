Попросившего убежище в Белоруссии польского судью уволили с должности

Польского судью Томаша Шмидта, который уехал в Минск и запросил политическое убежище у белорусских властей, уволили с должности судьи второго отделения воеводского административного суда Варшавы. Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на официального представителя Высшего административного суда Польши Сильвестра Марчиняка.

Об увольнении с должности ранее попросил сам Шмидт: на пресс-конференции в Минске 6 мая он отказался от своего поста и запросил политическое убежище в Белоруссии. Решение уйти в отставку судья назвал выражением протеста «против несправедливой и нечестной политики, которую проводят власти Польши в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации».

«Коллегия Высшего административного суда вынесла положительное заключение по заявлению о прекращении служебных отношений Томаша Шмидта, судьи Воеводского административного суда в Варшаве », — сообщил Марчиняк.

Дисциплинарный суд при Высшем административном суде Польши дал согласие на арест Шмидта. Он потерял неприкосновенность, что означает возможность задержания и помещения под стражу, отмечает Polsat News. Шмидт подозревается в шпионаже (ч. 1 и 5 ст. 130 Уголовного кодекса Польши), его могут объявить его в международный розыск.

По версии прокуратуры, Шмидт участвовал в деятельности иностранной разведки, направленной против Польши. Ведомство считает, что судья передавал информацию, разглашение которой могло причинить ущерб республике.

Кроме того, Шмидт, как заявила прокуратура, принимал участие в «информационной войне, которую вели Республика Беларусь и Российская Федерация против Польши, участвуя в пропагандистских программах белорусских и российских государственных СМИ». Судья также распространял в соцсетях «высказывания, выставляющие Польшу зависимым лицом в международных отношениях».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал рассмотреть заявление Шмидта о предоставлении политического убежища.

«Это патриотичный, нормальный человек. Поэтому его заявление, с которым он обратился ко мне, я обязательно рассмотрю. Доизучим все вопросы, и обязательно рассмотрю его заявление», — заявил он.

Президент сообщил, что попросил правоохранительные органы обеспечить охрану Шмидта, чтобы его «не угробили».