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Военная операция на Украине ,  
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Украинский беспилотник ударил по НПЗ в Калужской области

Беспилотник ВСУ ударил по нефтеперерабатывающему заводу в Калужской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Атака пришлась на предприятие в Дзержинском районе. По данным SHOT и «Осторожно, новости», дрон ударил по НПЗ «Первый завод». Там возник пожар

Беспилотник ВСУ атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Калужской области, сообщили «Известиям» в единой дежурной диспетчерской службе администрации Дзержинского района региона.

На НПЗ произошло возгорание, его ликвидируют. Пострадавших нет.

Телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщает, что взрывы были слышны в районе НПЗ «Первый завод», который находится в населенном пункте Полотняный завод Дзержинского района. По словам местных жителей, взрывы были слышны около 1:00, после чего стал виден пожар в районе нефтебазы. О том, что был атакован «Первый завод», также пишет «Осторожно, новости».

На сайте «Первого завода» сказано, что это крупнейшее нефтехимическое предприятие региона, где происходит переработка товарной нефти и газоконденсата. Сейчас он находится на реконструкции.

Кроме того, в ночь на 10 мая беспилотники был уничтожены в Подмосковье (один в Подольске) и в Брянской области (три).

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Накануне, 9 мая, украинский беспилотник ударил по нефтекомплексу «Газпром нефтехим Салават» в городе Салават, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Удар произошел около 13:00 по местному времени (11:00 мск). По данным местного МЧС, было повреждено строение насосной станции, пожара и пострадавших не было.

В последние месяцы Украина неоднократно пыталась атаковать НПЗ в России. Минобороны сообщало, что в ответ на удары ВСУ по российским энергообъектам атакует объекты энергетики и предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Калужская область нефтеперерабатывающий завод беспилотники НПЗ
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