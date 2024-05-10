Посол Израиля заявила о важности для страны отношений с Россией

Отношения с Россией важны для Израиля, заявила посол еврейского государства Симона Гальперин в интервью ТАСС.

Дипломат комментировала свой вызов в российский МИД в феврале. Причиной стали «недопустимые публичные высказывания», сделанные Гальперин в интервью газете «Коммерсант» вскоре после вступления в должность. В нем посол рассказала, что не устраивает Израиль в политике России.

Диалог между Израилем и Россией важен в том числе и по темам, где стороны «абсолютно не согласны», считает Гальперин. «Нам действительно важны отношения между Израилем и Россией. Я думаю, что это взаимно. У меня очень хорошие контакты на личном уровне, на профессиональном, и я за это благодарна», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что в число ее задач как посла входит не только обозначение разногласий, но развитие отношений между странами в целом. Гальперин отметила, что за несколько месяцев ее пребывания в России этот процесс шел «довольно серьезно».

Одной из главных ценностей в отношениях между Израилем и Россией дипломат назвала возможность «сказать друг другу по-настоящему все, что необходимо».

«И я лично очень верю в прямой, откровенный диалог. <...> Важно, чтобы Россия, мои российские коллеги, знали позицию Израиля. Важно, чтобы я могла услышать от них позицию России, даже если они абсолютно не согласны», — заключила посол.

Гальперин вступила в должность посла Израиля в России в январе 2024 года. В интервью «Коммерсанту», вышедшем в феврале, дипломат отметила, что Москва неоднократно подчеркивала, что безопасность Израиля является стратегическим интересом России. Однако после нападения на страну палестинской группировки ХАМАС этот принцип, со слов Гальперин, утратил актуальность.

Кроме того, посол обратила внимание, что в российском списке запрещенных террористических организаций значатся «Братья-мусульмане», но не ХАМАС, которое является «палестинским отделением «Братьев-мусульман».

МИД России назвал высказывания Гальперин «крайне неудачным началом дипломатической миссии». Они «искажают российские внешнеполитические подходы и исторические реалии», заявили в ведомстве.