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Политика ,  
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Си Цзиньпин назвал важной роль Европы в многополярном мире

Китайский лидер во время визита в Венгрию заявил о важности Европы в многополярном мире и выразил надежду, что Будапешт, председательствуя в ЕС, поспособствует укреплению сотрудничества между КНР и союзом
Си Цзиньпин и Виктор Орбан
Си Цзиньпин и Виктор Орбан (Фото: Szilard Koszticsak / Pool / Reuters)

Европейский союз — это важная часть многополярного мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Венгрию после переговоров с ее премьер-министром Виктором Орбаном, сообщает CCTV.

«Европа является важным полюсом многополярного мира и важным партнером в реализации модернизации по китайскому образцу», — такие слова лидера приведены в сообщении.

Си Цзиньпин выразил надежду, что Венгрия в период своего председательства в ЕС «будет играть активную роль в содействии здоровому и стабильному развитию отношений Китая и ЕС».

Президент Владимир Путин отмечал, что страны Запада являются непримиримыми противниками формирования многополярного мира, а вот страны БРИКС, в том числе Китай, — сторонниками многополярного мироустройства.

Орбан в свою очередь отметил, что развитие Китая представляет собой возможность для Европы, а не риск. Он подчеркнул, что.Будапешт намерен укреплять многосторонние связи и сотрудничество с Пекином для совместного поддержания мира и стабильности в мире.

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В Венгрии завершилось первое с 2019 года европейское турне Си Цзиньпина. Он также посетил Францию и Сербию, где провел встречи с лидерами этих стран — Эмманюэлем Макроном и Александром Вучичем, а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

На встрече с ней и Макроном председатель КНР отметил, что все три стороны «желают скорейшего прекращения огня и восстановления мира в Европе, а также поддерживают политическое урегулирование кризиса» на Украине. Он сказал о необходимости совместных действий Китая, Франции и ЕС по поиску мирного решения конфликта и избежания его эскалации.

Сербский президент Александр Вучич отмечал, что другим странами следует прислушаться к мирным инициативам Си Цзиньпина, поскольку он является мировым лидером, который «действительно может внести вклад в прекращение войн и установление прочного мира». Орбан заявил, что Будапешт поддерживает китайский план мирного урегулирования конфликта на Украине.

Россия не раз выражала готовность к переговорам с Украиной, но на своих условиях, что включает признание за ней «новых территориальных реалий». Киев прежде заявлял, что не пойдет на диалог, пока не выйдет к границам 1991 года, однако позднее там стали допускать переговоры в случае возвращения контроля над территориями, утраченными после февраля 2022 года.

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Си Цзиньпин Венгрия Евросоюз
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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