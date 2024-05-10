Самолет «Руслайна» вынужденно сел в Кирове из-за проблем с шасси

Самолет «Руслайна» из Котласа в Москву сел в Кирове из-за проблем с шасси

Самолет авиакомпании «Руслайн», летевший из Котласа (Архангельская область) в московский аэропорт Жуковский вечером 9 мая вынужденно сел в Кирове из-за проблем с шасси, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Борт, выполнявший рейс № 7R-186, сел в кировском аэропорту Победилово из-за неисправности шасси, уточнили в пресс-службе ведомства. На борту находились 37 пассажиров, а также члены экипажа (их было четверо, уточнили в Центральном межследственном управлении на транспорте). Пассажиры и экипаж не пострадали.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Проверку также инициировало Центральное межследственное управление на транспорте. Ее ведут по статье 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Виновным по ней может грозить до семи лет лишения свободы, если их действия не привели к смерти человека.

По информации управления, самолет выполнял рейс по маршруту Котлас — Раменское (примыкает к Жуковскому). В ведомстве уточнили, что при взлете у лайнера не убиралась передняя стойка шасси. При посадке самолет повреждений не получил.

Пассажиров отправили в пункт назначения резервным бортом. Он вылетел в 01:23 по местному времени (совпадает с мск) 10 мая. Во время ожидания авиакомпания предоставила пассажирам услуги согласно законодательству, подчеркнули в транспортной прокуратуре.