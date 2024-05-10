В Грузии задержали участников акции в поддержку блогера Учи Абашидзе

Полиция Грузии задержала нескольких участников акции в поддержку военного блогера Учи Абашидзе в центре Тбилиси, кадры траслировал телеканал «Мтавари архи».

Акция проходила на проспекте Чавчавадзе. Участники прошли маршем от дома Учи Абашидзе к проспекту. Протестующих стали задерживать после того, как они начали блокировать дорогу, передает канал.

Дома у Абашидзе накануне прошли обыски. Их проводили по делу о кибератаке на сайты парламента и министерства юстиции Грузии.

После их завершения полиция предъявила блогеру обвинения по статье 236 Уголовного кодекса Грузии — противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия. Из дома Абашидзе в результате обысков изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, которые, как утверждает полиция, тот хранил нелегально.

После завершения протестной акции блогера задержали. «Мтавари архи» показал кадр, где видно, как правоохранители ведут его в наручниках.

Брат Учи Абашидзе рассказал в интервью телеканалу, что тот возглавляет Федерацию страйкбола, и помимо страйкбольного оружия, у него есть и другое, официально зарегистрированное. На видео из квартиры блогера, которое показало грузинское МВД, видны около десяти единиц огнестрельного оружия, патроны и магазины, а также другое снаряжение.

По словам адвоката блогера Анны Гахокидзе, вечером 9 мая его официально арестовали и перевели в Главное управление криминальной полиции.

«Насколько он нам заявил, у него есть все виды оружия, законно зарегистрированные. Он также заявил нам, что из его дома, из другой комнаты, где его не было, унесли некоторые вещи, которые он не видел своими глазами. У нас, у юристов, не было возможности быть полностью вовлеченными в этот процесс», — сказала она.

Уча Абашидзе — военный блогер, освещавший боевые действия на Украине. Он выступает против закона об иноагентах, который также вызвал массовые протесты, пишет издание Civil Georgia. Документ рассматривает грузинский парламент, 1 мая он прошел второе чтение.