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Военная операция на Украине ,  
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Антонов обвинил Запад в уничтожении исторической памяти на Украине

Антонов: Запад сделал Украину лабораторией по уничтожению исторической памяти
Сюжет
Военная операция на Украине

Геополитические оппоненты России сделали из Украины лабораторию по уничтожению исторической памяти, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня Победы.

«Целое поколение людей перевоспитывали там в течение многих лет, заставляя отказаться от своих корней и наших общих героев. Ради одного — натравливания против России», — сказал посол (цитата по ТАСС).

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Анатолий Антонов

Россия ранее обвиняла Киев в «преступном переписывании истории». Российское Минпросвящения проанализировало украинские учебники по истории, географии, литературе и другим предметам и нашло в них примеры искажения исторической правды и насаждения ненависти к России, заявил в марте 2022 года глава ведомства Сергей Кравцов.

Вопрос о разработке новой образовательной политики возник сразу после провозглашения независимости Украины в 1991 году, заявил министр. Образовательная политика, с его слов, была сильно политизирована, «мы видели намеренное искажение исторических фактов».

Разработку программ курировал Украинский институт национальной памяти, которому поступали средства от иностранных государств, сказал тогда министр.

«То есть, по указке Запада, США фактически переписывалась история и готовились учебники для украинских школ», — пояснял он, утверждая, что переписывались фрагменты, где говорилось о единстве российского и украинского народов.

Министр образования и науки Украины Оксен Лесной в 2023 году объяснил замену учебников по истории в школах пересмотром подхода к преподаванию.

В 2022 году на Украине также изменили школьную программу по литературе: из нее исключили произведения русских классиков, заменив их западными. Замминистра образования и науки Украины Андрей Витренко назвал произведения русской литературы тяжелыми для украинцев. Школы и вузы должны избавиться от всего, что хоть как-то связано с Российской империей, в том числе от произведений, где показаны «мистическая сила русского оружия» и «страдания русской души», заявил он.

В программе по географии был пересмотрен объем учебного времени, выделяемый на изучение стран в свете российской военной операции. Изменения претерпели программы и по другим предметам.

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Анатолий Антонов Украина Запад посол
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