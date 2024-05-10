Володин анонсировал заседание по утверждению премьера

Володин: заседание по утверждению премьера начнется в Думе в 14:00 мск 10 мая

Заседание по утверждению кандидатуры нового премьер-министра России начнется в Госдуме в 14:00 мск 10 мая, сообщил в телеграм-канале спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«Обсуждение кандидатуры Председателя Правительства пройдет во всех фракциях, а в 14:00 начнется пленарное заседание Государственной Думы», — написал он.

Президент России Владимир Путин, 7 мая вступивший в должность в пятый раз, предложил вновь назначить премьер-министром страны Михаила Мишустина. Он возглавлял правительство в 2020-2024 годах.

Как уточнил Володин, в рамках пленарного заседания Мишустин должен выступить с докладом. Затем прозвучат вопросы депутатов и выступят представители политических фракций. После этого в Думе начнется голосование по вопросу об утверждении кандидатуры премьера.

Для депутатов нижней палаты во время обсуждения кандидатуры важно получить ответы на вопросы, как будут решаться задачи, поставленные Путиным в области демографии, повышения благосостояния населения, и поддержки семей с детьми. Также важны вопросы реализации молодежной политики, укрепления технологического суверенитета, развития экономики и регионов и повышения обороноспособности страны, пояснил Володин.

Согласно статьям 83 и 111 российской Конституции президент назначает главу правительства после того, как кандидатуру согласует Госдума. Предложить кандидата на пост премьера президент должен не позже, чем через две недели после вступления в должность или после отставки правительства. На рассмотрение предложенной президентом кандидатуры Госдуме отведена неделя. Депутаты могут как утвердить, так и отклонить ее. Во втором случае президент может внести новую кандидатуру или предложить ту же еще раз. Если Дума трижды отклонит кандидатов, предложенных президентом, последний может назначить премьера самостоятельно.

Правительство во главе с Мишустиным ушло в отставку в день инаугурации президента. Отставка правительства перед вновь избранным президентом предусмотрена статьей 116 Конституции России. Все министры и вице-премьеры, как и Мишустин, продолжили работу в статусе исполняющих обязанности.