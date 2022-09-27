Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное

Республики Донбасса, а также власти подконтрольных российским военным территорий Херсонской и Запорожской областей проводят референдумы о вхождении в состав России. Как проходит голосование — в материале РБК

Фото: РИА Новости

Власти ДНР, ЛНР и подконтрольных России территорий Херсонской и Запорожской областей проводят референдумы о присоединении к России. Голосование проходит одновременно с 23 сентября во всех этих регионах. 27 сентября граждане смогут проголосовать на участках, которые будут открыты до 16.00. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил, что Россия поддержит «решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».

Как проходит голосование

Голосование на референдуме началось в пятницу в 08.00 по местному времени, оно продолжится пять дней: в первые четыре дня на придомовых территориях и во время адресного обхода граждан, на пятый день — 27 сентября — избиратели смогут проголосовать на участках.

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что перед вхождением в состав России в Запорожской области сначала объявят о независимости от Украины. По словам чиновника, это «техническая необходимость для последующего обращения к России с просьбой принять регион в состав Федерации».

ВЦИОМ 23 сентября выступил с прогнозом итогов референдума. О планах проголосовать на референдуме заявили 87% граждан ДНР и ЛНР, 80% жителей Запорожской области и 69% Херсонской области. За вхождение ДНР и ЛНР в состав России на правах субъекта Федерации выступили 97% опрошенных. В Запорожье эту идею одобрили 87% тех, кто планирует идти на референдум, а на Херсонщине — 89% .

в состав России на правах субъекта Федерации выступили опрошенных. В эту идею одобрили тех, кто планирует идти на референдум, а на — . Генпрокуратура Украины сообщила 23 сентября, что возбудила уголовные дела из-за проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Как сообщили в офисе украинского генпрокурора, дела расследуются «по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационистской деятельности (ст. 110, ст. 111-1 УК Украины)».

Явка После четырех дней явка, по данным местных избиркомов, составила: в ДНР — 86,89%.

в ЛНР — 83,61%;

в Херсонской области — 63,58%;

в Запорожской области — 66,43%.

Более 600 избирательных участков работают в России для голосования на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщила председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова.

Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий пообещал провести выборы в органы законодательной и исполнительной власти региона через год после референдума, если на нем будет принято решение о вхождении в состав России. «Я как глава ВГА буду выполнять свои обязанности до момента проведения выборов. Выборы будут проходить через один год», — сказал Балицкий на встрече с иностранными наблюдателями (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о дате официального принятия новых регионов в состав России сообщат своевременно. «Этому будет предшествовать определенная процедура, связанная с нашими законодателями. Мы будем информировать вас своевременно», — сказал он.

В Запорожской области 26 сентября задержали несколько человек по подозрению в причастности к экстремистской деятельности, сообщил глава ВГА региона Балицкий. «У нас целый ряд задержанных, тех, кто призывал к экстремистским действиям, кто так или иначе, напрямую или косвенно, участвовал в экстремистской деятельности. Эти люди сейчас задержаны, дальнейшую их судьбу будем определять уже посредством действующего внутри у нас законодательства», — сказал Балицкий в эфире «России 24», не уточнив количества задержанных.

Все 450 участков для очного голосования на референдуме открылись утром 27 сентября в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЦИК республики.

В ЛНР будет работать 461 участок для голосования, все они открылись в 08.00 утра. Как сообщила глава ЦИК республики Елена Кравченко, результаты референдума в регионе могут стать известны уже до конца текущего дня.

В Запорожской области также начали работу все избирательные комиссии. По словам председателя избирательной комиссии Запорожья Галины Катющенко, каких-либо инцидентов не зафиксировано, на подконтрольной России территории региона работают 394 участковые комиссии.

В ЦИК Херсонской области также отчитались об открытии всех избирательных участков. Голосование во всех регионах будет проходить до 16.00, после чего начнется подсчет голосов.

Глава ЛНР Леонид Пасечник проголосовал на референдуме по вопросу присоединения к России. Он назвал голосование историческим событием, а референдум в регионе состоявшимся. По словам Пасечника, предварительные итоги голосования подведут к вечеру 27 сентября.

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Объявление голосования

19 сентября Общественная палата ЛНР обратилась к главе региона Леониду Пасечнику и Народному совету (парламенту) с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России. В тот же день Общественная палата Донецкой народной республики подготовила аналогичное обращение к главе ДНР Денису Пушилину и Народному совету республики. Пушилин предложил Пасечнику начать совместную подготовку к референдумам, то есть «объединить усилия администраций глав республик и аппаратов парламентов».

На следующий день общественное движение «Мы вместе с Россией» попросило главу военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгения Балицкого также как можно скорее провести референдум о вхождении территории в состав России. Тогда же в Мелитополе (находится на юге области) прошел съезд, на котором обсуждался вопрос о проведении плебисцита.

Балицкий в ответ заявил, что референдум по вопросу о присоединении Запорожской области к России пройдет с 23 по 27 сентября, о чем он подписал соответствующий указ. При этом в ВГА области отметили, что референдум будет проведен только на подконтрольных России территориях.

Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти планируют объявить независимость и войти в состав России в своих административных границах.

20 сентября Народный совет ЛНР назначил проведение референдума о вхождении в состав России на период с 23 по 27 сентября 2022 года. Эти же даты выбрали для референдума в ДНР.

Депутаты обеих республик приняли законы о проведении референдумов единогласно.

20 сентября референдум предложили провести и в Херсонской области. Глава ВГА области Владимир Сальдо сообщил, что подписал указ о проведении голосования одновременно с референдумом в ДНР и ЛНР — также с 23 по 27 сентября.

Что известно о референдумах

Во всех регионах голосование проходит одновременно и будет продолжаться в течение пяти дней — с 23 по 27 сентября . Из этих пяти дней четыре голосование проводится по месту жительства и в общественных местах, то есть вне избирательных участков. Еще один день — это будет 27 сентября — выделят для тех, кто хотел бы проголосовать « на участке в привычном режиме». Как заявил Пушилин, в ДНР это обусловлено соблюдением мер безопасности. Такой же график голосования определили и в Луганской республике.

. Из этих пяти дней четыре голосование проводится по месту жительства и в общественных местах, то есть вне избирательных участков. Еще — это будет — выделят для тех, кто хотел бы проголосовать « в привычном режиме». Как заявил Пушилин, в ДНР это обусловлено соблюдением мер безопасности. Такой же график голосования определили и в Луганской республике. По словам главы ЦИК ЛНР Елены Кравченко, в республике создан 461 участок для голосования, они все оснащены необходимым оборудованием и «имеют опознавательные знаки — вывески». Все участки будут готовы принять избирателей 27 сентября. Также для голосования 181 участок будет открыт на территории России.

ЦИК Ростовской области сообщил в телеграм-канале, что в регионе смогут принять участие в референдуме «десятки тысяч» жителей ЛНР и ДНР».

На территории ДНР будут работать более 450 избирательных участков, сообщили ТАСС в пресс-службе избиркома.

В Херсонской области будут работать 198 избирательных участков.

Вопросы на референдуме В ДНР вопрос для бюллетеня на голосовании сформулировали так: «Поддерживаете ли вхождение ДНР в состав РФ на правах субъекта РФ?»

вопрос для бюллетеня на голосовании сформулировали так: «Поддерживаете ли вхождение ДНР в состав РФ на правах субъекта РФ?» В ЛНР вопрос будет звучать так: «Вы за вхождение ЛНР в состав РФ на правах субъекта РФ?»

вопрос будет звучать так: «Вы за вхождение ЛНР в состав РФ на правах субъекта РФ?» Бюллетень в Херсонской области будет содержать вопрос: «Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?» Бюллетень будет составлен на двух языках: русском и украинском.

будет содержать вопрос: «Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?» Бюллетень будет составлен на двух языках: русском и украинском. В Запорожской области сформулировали вопрос следующим образом: «Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?» Он будет дублироваться на украинском языке.

В Запорожской области во время референдума будет сделан поадресный обход граждан, по адресам пройдут «бригады» в составе из членов ЦИК и сотрудников полиции, которые будут предлагать жителям проголосовать. Глава ВГА региона Евгений Балицкий также объяснил это соображениями безопасности. Те, кто не сможет проголосовать в условиях подомового обхода, смогут 27 сентября проголосовать очно на избирательных участках, добавил он.

Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов пояснил в телеграм-канале, как будет проходить референдум: 23–26 сентября проголосовать можно будет на дому, с 8:00 до 20:00, 27 сентября — на избирательных участках с 8:00 до 16:00. Всего на контролируемой российскими военными части области создано 394 избирательных участка, 85 организовано за ее пределами: в России, Херсонской области, ДНР и ЛНР.

Ожидается, что в голосовании в Запорожской области примут участие более 500 тыс. человек. ВГА заявила, что готова к голосованию: закуплены технологическое оборудование, переносные и стационарные ящики для голосования, кабинки для обеспечения тайны голосования, сейфы для документации и печати избирательных комиссий.

По словам Рогова, референдум будет организован на 73% освобожденной территории региона.

В Херсонской области для голосования подготовили около 750 тыс. бюллетеней, заявила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. Количество бюллетеней было определено в соответствии со списками избирателей, отметила она.

Рогов также заявил, что после референдума « у России прибавится от 5 млн до 6 млн новых граждан ». «В дальнейшем, когда начнут возвращаться беженцы, совокупное население новых регионов может вырасти до 8–9 млн человек. Площадь освобожденных территорий, на которых пройдут референдумы, — около 113 тыс. квадратных километров », — написал Рогов в телеграм-канале.

». «В дальнейшем, когда начнут возвращаться беженцы, совокупное население новых регионов может вырасти до 8–9 млн человек. Площадь освобожденных территорий, на которых пройдут референдумы, — около », — написал Рогов в телеграм-канале. Населенные пункты Снегиревка и Александровка Николаевской области включены в состав Херсонской, заявил замглавы херсонской ВГА Кирилл Стремоусов. Их жители смогут проголосовать на референдуме, добавил он.

Российские военные контролируют южную и центральную часть региона, в том числе города Мелитополь и Энергодар, где находится самая большая в Европе атомная электростанция. Областной центр Запорожье остается под контролем Киева.

Электронного голосования не проводят . Об этом заявили Пушилин и Балицкий. По словам главы ДНР, этот способ решили не использовать с учетом коротких сроков на подготовку и уровня технической оснащенности. По его словам, граждане будут голосовать «по местам проживания, в общественных местах», то есть вне избирательных участков, всего один день будет отведен на голосование на участках. Балицкий отметил, что его регион «не готов» к электронному голосованию.

. Об этом заявили Пушилин и Балицкий. По словам главы ДНР, этот способ решили не использовать с учетом коротких сроков на подготовку и уровня технической оснащенности. По его словам, граждане будут голосовать «по местам проживания, в общественных местах», то есть вне избирательных участков, всего один день будет отведен на голосование на участках. Балицкий отметил, что его регион «не готов» к электронному голосованию. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что применение российской методики дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ДНР и ЛНР не «было бы правильно», поскольку ДЭГ «является собственностью другого государства».

Булаев также сообщил, что наблюдатели ЦИК России могут принять участие в проведении референдумов.

Иностранные наблюдатели будут присутствовать на референдуме в ДНР, но их гражданство сообщат только после аккредитации, сообщил журналистам председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

В ДНР в случае присоединения к России адаптируют к законам страны Конституцию, но флаг республики не изменится, заявил Пушилин. Он считает, что такой вариант «будет справедливым».

Избирком Херсонской области заявил, что объявит итоги референдума о присоединении к России в течение 5 дней после голосования (оно продлится с 23 по 27 сентября).

о присоединении к России после голосования (оно продлится с 23 по 27 сентября). Жители Херсонской области, потерявшие документы, смогут проголосовать по ксерокопии удостоверения личности, если они включены в списки избирателей. По словам главы ЦИК региона Марины Захаровой, если избиратель вовсе не имеет документов, ему будет необходимо подтвердить свою личность и привести свидетелей, которые подтвердят, что он действительно проживает в Херсонской области.

Леонид Пасечник объявил каникулы в школах и колледжах ЛНР с 22 по 28 сентября в связи с проведением референдума о вхождении в состав России. 27 сентября объявлен в республике выходным днем.

Каникулы на время голосования с 22 по 27 сентября также объявлены в Запорожской области, в Херсонской школьники не будут учиться еще и 28 сентября.

Что говорят в Москве и Киеве

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал референдумы на территории Донбасса и других «освобожденных территориях» необходимыми для восстановления исторической справедливости. «Они [референдумы] полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер», — написал Медведев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что палата поддержит решение о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, если оно будет принято. По его словам, в Москве ждут от жителей республик свободного волеизъявления.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что референдум о присоединении Донбасса и других регионов, контролируемых Россией, давно назрел и статус этих территорий нужно закрепить юридически. «Де-факто Донбасс и освобожденные территории — уже Россия», — цитирует Турчака пресс-служба партии в «Телеграме».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что референдумы о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ничего не изменят для Киева. «Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет их освобождать, что бы там ни говорили в России», — написал Кулеба в «Твиттере».

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом после объявлений о референдумах. «Обсудили текущие вопросы безопасности», — написал Зеленский в «Твиттере».

По словам Зеленского, позиция и задача Украины не меняются из-за проведения референдумов о присоединении к России в ДНР и ЛНР, а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской областей. Он отметил, что Киев имеет полную поддержку от своих партнеров. «Наша позиция — четкая и хорошо известная. Только это нас должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей», — сказал Зеленский.

Киев, комментируя планы военно-гражданских администраций провести референдумы о вхождении в состав России, говорил, что их организация будет основанием для Украины выйти из переговоров об урегулировании конфликта с Россией. В начале сентября вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что за участие в референдумах украинцам будет грозить тюремный срок. «Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в референдуме, или побуждение к участию в референдуме, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией», — заявила она.

Международная реакция

Первым из зарубежных лидеров отреагировал на инициативу провести голосование канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что проведение референдумов на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей противоречит международному праву и ФРГ не признает их.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что референдумы в Донбассе и других регионах «не будут иметь юридических последствий», и назвал их «пародией». «Если бы идея о референдумах не была столь трагичной, она была бы смешной», — цитирует его слова Reuters.

Вашингтон никогда не признает результаты референдумов о присоединении к России, которые собираются провести в ДНР и ЛНР, а также на подконтрольных российским силам территориях Херсонской и Запорожской областей, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с новым главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Как отметил Блинкен, необходимо, чтобы другие страны, поддерживающие Устав ООН, «также ясно дали это понять».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал «фиктивными» референдумы о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По его словам, они «не имеют легитимности». «Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», — написал Столтенберг в «Твиттере».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал ЕС к введению новых санкций против России в связи с проведением референдумов в Донбассе и на других территориях.

Великобритания никогда не признает итоги референдумов, заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли. «Любое голосование, проведенное с пистолетом у виска, не может быть свободным или справедливым», — написал он в Twitter.

Польский президент Анджей Дуда заявил, что голосование на этих территориях «ничего не стоит», а эстонский премьер Кая Каллас также указала, что Таллин не признает итоги референдумов.

«Я бы сказал, что мнение Дуды и прочих европейских болтунов по вопросу референдумов ничего не стоит. Вот это точно», — прокомментировал эти заявления председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил в Twitter, что в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН в Нью-Йорке призвал Москву воздержаться от проведения референдумов.

Турция не признает вступление ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Мы выразили свою обеспокоенность по поводу референдумов в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. Мы дали понять, что не признаем их», — заявил Чавушоглу на пресс-конференции в Японии.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не признает результаты референдумов и считает их не соответствующими нормам гуманитарного и демократического права. Об этом на конференции организации в Варшаве заявил директор бюро Маттео Мекаччи. «Результаты этих референдумов будут незаконными», — сказал он.

Великобритания ввела санкции против 33 лиц, участвовавших в организации и проведении референдумов. Как указывается в сообщении на сайте британского правительства, в санкционный список попали, в частности, председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев, министр образования и науки Луганской Народной Республики Иван Кусов, глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий и вице-премьер правительства ДНР Евгений Солнцев.