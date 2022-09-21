Путин ответил на обращения о референдумах
Президент заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.
«Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам», — сказал Путин в обращении к россиянам.
Президент отметил, что парламенты республик Донбасса и военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение провести референдумы о будущем этих территорий.
«Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения этих референдумов <...>, и то решение о своем будущем, которое примут большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», — сказал Путин.
Накануне власти ДНР и ЛНР, военно-гражданские администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в Российскую Федерацию с 23 по 27 сентября 2022 года.