Путин ответил на обращения о референдумах

В обращении к россиянам Владимир Путин сказал, что Москва поддержит решение, которое примут на референдумах жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам», — сказал Путин в обращении к россиянам.

Президент отметил, что парламенты республик Донбасса и военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение провести референдумы о будущем этих территорий.

«Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения этих референдумов <...>, и то решение о своем будущем, которое примут большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», — сказал Путин.

Накануне власти ДНР и ЛНР, военно-гражданские администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в Российскую Федерацию с 23 по 27 сентября 2022 года.