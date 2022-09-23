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Военная операция на Украине ,  
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В Запорожской области объявят о независимости перед вхождением в Россию

Рогов: Запорожская область объявит о независимости перед вхождением в состав России
Член главного совета запорожской ВГА Владимир Рогов заявил, что объявление о независимости — техническая необходимость для последующего обращения к России с просьбой принять регион в состав Федерации
Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Запорожская область в случае, если ее жители проголосуют на референдуме за вхождение в состав России, объявит о независимости в границах «освобожденных» территорий, поскольку только после этого возможно присоединение. Об этом ТАСС заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Да, условно некоторое время, пока нас не примет Россия, мы будем независимыми. Ничего не меняем, оставляем название Запорожская область, чтобы не было путаницы. Все делается по федеральному конституционному закону № 6 «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Власти Крыма и Севастополя объявили независимость от Украины 11 марта 2014 года, за пять дней до проведения референдума о вхождении в состав России. 18 марта 2014-го Крым вошел в состав России.

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начались референдумы
Политика
Фото:РИА Новости

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской области и на подконтрольной российским войскам территории Запорожской области Украины начались референдумы о присоединении к России. Голосование будет идти пять дней. Первые четыре дня оно пройдет на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей. На избирательных участках жители смогут проголосовать 27 сентября.

Ранее Рогов говорил, что на подконтрольной Киеву части Запорожской области референдум пройдет после «освобождения». «Когда мы освободим оставшуюся часть, там тоже будет референдум, чтобы люди не чувствовали, что будущее их родной земли решили без них. И в Запорожье после освобождения будет проведен референдум», — сказал он (цитата по ТАСС).

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После начала спецоперации на Украине российские войска заняла большую часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь, Бердянск и Энергодар. В подконтрольных России городах действует военно-гражданская администрация. Под контролем Украины остается северная часть региона, включая областную столицу город Запорожье (пророссийская ВГА ранее перенесла столицу в Мелитополь).

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Запорожская область Референдум вхождение в состав России Военная операция на Украине
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