В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начались референдумы

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской области и на подконтрольной российским войскам территории Запорожской области Украины начался референдум о присоединении к России.

Он будет идти пять дней. Первые четыре дня голосование будет проводиться не на избирательных участках, а на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей. На избирательных участках жители смогут проголосовать 27 сентября. Тогда же начнут подсчитывать голоса.

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