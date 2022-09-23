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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начались референдумы

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской области и на подконтрольной российским войскам территории Запорожской области Украины начался референдум о присоединении к России.

Он будет идти пять дней. Первые четыре дня голосование будет проводиться не на избирательных участках, а на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей. На избирательных участках жители смогут проголосовать 27 сентября. Тогда же начнут подсчитывать голоса.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
Политика
Фото:РИА Новости

Материал дополняется.

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