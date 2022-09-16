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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил, что план спецоперации «корректировке не подлежит»

Путин: Украина объявила об активном контрнаступлении, посмотрим, чем оно закончится
По словам Путина, несмотря на «попытки контрнаступления украинской армии», работа по «освобождению всей территории Донбасса» продолжается

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Работа по достижению ключевых целей спецоперации продолжается, ее план изменениям не подлежит, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам поездки в Узбекистан, передает корреспондент РБК.

«Нет, план корректировке не подлежит. Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения. Что-то считается ключевым, основной целью — а основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается, несмотря на эти попытки контрнаступления украинской армии», — сказал президент.

«У нас наступательная операция на самом Донбассе-то не прекращается», — подчеркнул он. И она ведется небольшим темпом, но российские силы последовательно и постепенно занимают «новые и новые территории», добавил Путин.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Он также напомнил, что в спецоперации Россия задействовала не всю армию, а «только ее контрактную часть». «Поэтому мы и не спешим в этой части. Но большому счету, по сути своей изменений нет. Что-то Генеральный штаб считает важным, что-то — второстепенным, но основная задача остается неизменной, и она реализуется», — заявил президент.

«Киевские власти же объявили о том, что начали, проводят активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, как она будет [развиваться], чем она закончится», — добавил Путин.

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С конца августа Минобороны России неоднократно сообщало о попытках контрнаступления украинских сил на николаево-криворожском направлении. Эти попытки в ведомстве называли безуспешными и сообщали о многочисленных потерях среди украинских войск и значительном количестве уничтоженной техники.

10 сентября Минобороны России объявило о перегруппировке войск в районе Изюма и Балаклеи. Как пояснили в министерстве, эта перегруппировка была нужна, чтобы нарастить усилия на донецком направлении «для достижения заявленных целей специальной военной операции».

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Владимир Путин Военная операция на Украине Украина

Владимир Путин

политик, президент России

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