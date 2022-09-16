Путин заявил, что план спецоперации «корректировке не подлежит»
Работа по достижению ключевых целей спецоперации продолжается, ее план изменениям не подлежит, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам поездки в Узбекистан, передает корреспондент РБК.
«Нет, план корректировке не подлежит. Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения. Что-то считается ключевым, основной целью — а основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается, несмотря на эти попытки контрнаступления украинской армии», — сказал президент.
«У нас наступательная операция на самом Донбассе-то не прекращается», — подчеркнул он. И она ведется небольшим темпом, но российские силы последовательно и постепенно занимают «новые и новые территории», добавил Путин.
Он также напомнил, что в спецоперации Россия задействовала не всю армию, а «только ее контрактную часть». «Поэтому мы и не спешим в этой части. Но большому счету, по сути своей изменений нет. Что-то Генеральный штаб считает важным, что-то — второстепенным, но основная задача остается неизменной, и она реализуется», — заявил президент.
«Киевские власти же объявили о том, что начали, проводят активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, как она будет [развиваться], чем она закончится», — добавил Путин.
С конца августа Минобороны России неоднократно сообщало о попытках контрнаступления украинских сил на николаево-криворожском направлении. Эти попытки в ведомстве называли безуспешными и сообщали о многочисленных потерях среди украинских войск и значительном количестве уничтоженной техники.
10 сентября Минобороны России объявило о перегруппировке войск в районе Изюма и Балаклеи. Как пояснили в министерстве, эта перегруппировка была нужна, чтобы нарастить усилия на донецком направлении «для достижения заявленных целей специальной военной операции».