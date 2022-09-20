ВГА Запорожья объявит независимость в административных границах области

Владимир Рогов утверждает, что Россия контролирует 73% Запорожской области. Областной центр региона, город Запорожье, подконтролен Киеву, провести референдум там будет невозможно, признавали ранее в ВГА

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Подконтрольная России территория Запорожской области Украины после референдума объявит свою независимость в административных границах региона, заявил в эфире «Соловьев Live» член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов.

«[Будет объявлена независимость] всей Запорожской области, безусловно. Тут иначе нельзя. Во всех административных границах Запорожской области», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Рогова, сейчас Россия контролирует 73% территории области.

Российские военные контролируют южную и центральную часть региона, в том числе города Мелитополь и Энергодар, где находится самая большая в Европе атомная электростанция. Областной центр Запорожье остается под контролем Киева.

Запорожская ВГА ранее не раз изъявляла желание войти в состав России; глава администрации Евгений Балицкий говорил, что «чем раньше [пройдет референдум]», тем лучше. 20 сентября он объявил, что голосование пройдет 23–27 сентября, так же как в ДНР, ЛНР и на подконтрольной России территории Херсонской области. Рогов при этом признавал, что в Запорожье референдум провести не получится даже дистанционно.

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По мнению Рогова, если участники голосования выскажутся за вхождение территории в состав России, ее будет целесообразно переименовать в Запорожский край.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает, что Донбасс и территории Украины, контролируемые Москвой, «де-факто уже Россия». По мнению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, после проведения референдумов «геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер».

Власти Германии, Франции, Эстонии, Польши, США, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг осудили планы по проведению референдумов, подчеркнув, что они противоречат международному праву, и заявили, что не признают их итоги. Киев обещал вернуть территории и предупреждал, что откажется от переговоров с Москвой при проведении голосования.