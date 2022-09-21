Херсонская ВГА включила в состав области часть Николаевской
В занятых российскими войсками городе Снегиревка и селе Александровка Николаевской области пройдет референдум о присоединении к России, жители этих населенных пунктов попросили присоединить их к Херсонской области Украины. Об этом «РИА Новости» заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. ВГА была сформирована на подконтрольных российским войскам территориях.
«Теперь они (жители Александровки и Снегиревки. — РБК) будут как административные единицы Херсонской области принимать участие в референдуме», — сказал он.
О присоединении части Николаевской области к Херсонской пророссийские власти региона говорили еще полтора месяца назад — в начале августа. В ВГА в качестве причины тогда назвали необходимость выплачивать соцвыплаты, пенсии и обеспечить мобильную связь.
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