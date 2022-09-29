Молдавия отказалась признавать итоги референдумов в Донбассе

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Молдавия не признает результаты «фейковых» референдумов о вхождении четырех украинских регионов в состав России, заявила президент страны Майя Санду в программе на телеканале Jurnal.

«Мы не признаем ни референдумы, ни результаты этих референдумов. Мы и впредь будем уважать территориальную целостность Украины в международно признанных границах», — отметила она и добавила, что Россия нарушает международное право своими действиями на Украине.

С 23 по 27 сентября в украинских регионах, которые Россия взяла под контроль в ходе военных действий, прошли референдумы о вхождении в состав России. Помимо ДНР и ЛНР, их провели в Херсонской области и части Запорожья.



По данным местных избиркомов, за вхождение в состав России проголосовали 98,42% избирателей ЛНР, 99,23% электората ДНР. В Запорожской области «за» проголосовали 93,1%, в Херсонской — 87,05%.

Результаты референдумов отказались признавать власти стран Евросоюза, США, Канады, Турции и других стран. МИД Казахстана заявил, что уважает территориальную целостность и суверенитет Украины, поэтому не станет поддерживать действия России. Белорусский МИД отметил, что будет принимать решение о признании, исходя из национальных интересов.