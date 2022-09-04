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Киев пригрозил тюрьмой за участие в референдумах об объединении с Россией

Пророссийские власти Херсонской и Запорожской областей неоднакратно высказывались за проведение референдумов о присоединении к России. Украинский вице спикер пригрозила тюремным сроком до 12 лет за участие «в этом цирке»
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Украинцам на неподконтрольных Киеву территориях может грозить тюремный срок до 12 лет за участие в референдумах о присоединении к России. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук, передает Страна.ua.

«Все это фарс и цирк. Для наших граждан, которые будут принимать в этом [в референдумах] участие, это в самом деле статья Уголовного кодекса. Им грозит криминальное наказание. Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в референдуме, или побуждение к участию в референдуме, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией», — заявила Верещук.

Она отметила, что если у украинцев нет возможности уехать, то просто не стоит ходить на такие референдумы. «Нельзя потом будет оправдать то, что человек шел на «референдум», брал какие-то там «бюллетени» и что-то там делал», — подчеркнула вице-спикер.

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Российские военные контролируют часть Запорожской области Украины, в том числе города Мелитополь и Энергодар, а также Херсонскую область. На этих территориях установлена пророссийская власть. В военно-гражданских администрациях заявили о планах провести референдумы о присоединении к России.

За два дня до начала военной операции на Украине, 22 февраля, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. В начале июля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об «освобождении» Луганской народной республики. В ЛНР заявили, что референдум о присоединении к России возможен только после взятия всей ДНР, там в свою очередь сказали, что дату голосования назовут после полного «освобождения» республики.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Киев выйдет из переговоров с Москвой в случае проведения референдумов на подконтрольных ей территориях. В Кремле утверждали, что не Россия собирается проводить референдумы, а жители этих регионов.

РБК узнал, что референдумы о присоединении к России на подконтрольных ей территориях Запорожской, Херсонской и Харьковской областей Кремль рассчитывает провести до конца осени. Это один из сценариев: первый предполагал их организацию в сентябре, однако такой вариант уже не считают реализуемым. Решение будет приниматься в зависимости «от ситуации на фронтах», говорили источники РБК.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
тюремный срок Ирина Верещук Военная операция на Украине референдумы
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