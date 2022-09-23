Что известно о регионах, где идут референдумы о присоединении к России

В ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходят референдумы о присоединении к России. Что известно об этих территориях — в материале РБК

Фото: Егор Алеев / ТАСС

ДНР

Площадь: 26,5 тыс. кв. км (площадь Донецкой области, в границах которых Россия признала ДНР). По состоянию на 10 сентября штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что союзные силы взяли под контроль 277 населенных пунктов. Среди подконтрольных населенных пунктов Мариуполь (с мая) — крупный промышленный и портовый город.

Население: 2,2 млн человек — по данным Государственной службы статистики ДНР на 1 марта 2022 года (население Донецкой области, в границах которой Россия признала ДНР, госслужба статистики Украины на 1 января оценивала в 4 млн человек). В сформированных списках участников референдума находятся более 1,5 млн человек, заявили в ДНР. Это число не учитывает тех, кто будет голосовать на территории России.

ЛНР

Площадь: 26,7 тыс. кв. км (площадь Луганской области, в границах которых Россия признала ЛНР). Полностью контролируется союзными силами с июля.

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Население: На 1 января 2022 года Госкомстат ЛНР оценивал население республики в 1,4 млн человек (на тот момент под контролем ЛНР фактически находилась только часть Луганской области, в границах которых Россия признала республику и население которой украинская госслужба статистики на начало года оценивала в 2,1 млн человек). Последние доступные данные Госкомстата ЛНР датируются 1 мая 2022 года и имеют значительное число пробелов по районам, из-за которых общая численность населения ЛНР в документе не представлена.

По данным УВКБ ООН на 20 сентября, в России находятся около 2,7 млн беженцев. Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию началась 18 февраля.

Запорожская область

Площадь: 27,2 тыс. кв. км*. Как уточняли в областной ВГА, голосование пройдет на подконтрольной территории. На конец августа речь шла о более чем 70% площади, приводил оценку ТАСС. Областной центр — Запорожье — под контролем Киева.

Население: 1,63 млн человек*.

*По данным, которые приводятся на сайте военно-гражданской администрации.

На территории региона, в Энергодаре, находится Запорожская АЭС — крупнейшая атомная энергостанция в Европе. С лета власти подконтрольной России части области регулярно сообщают об обстрелах станции со стороны ВСУ. 21 сентября в ВГА сообщили о нарушении работы систем охлаждения станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о работе над созданием зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Херсонская область

Площадь: 28,5 тыс. кв. км*. По данным ВГА, под контролем союзных сил находится 95% территории области. Также в военно-гражданской администрации заявили, что референдум пройдет в отдельных населенных пунктах Николаевской области, жители которых попросили присоединить их в Херсонской. 23 августа Минобороны отчитывалось о взятии под контроль 12 кв. км Николаевской области.

Население: 963 тыс. человек*

*По данным, которые приводятся на сайте военно-гражданской администрации.