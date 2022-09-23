Что известно о регионах, где идут референдумы о присоединении к России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 16:25
Крупнейший производитель соли предупредил о риске перебоев с поставками Бизнес, 17:26
Студенты вечерних отделений не подпадут под частичную мобилизацию Политика, 17:25
На границе с Грузией ФТС зафиксировала очередь из 1715 машин Общество, 17:18
В Новой Каховке сработала система ПВО Политика, 17:17
Экс-глава BitMEX спрогнозировал снижение курса биткоина до $17,5 тыс. Крипто, 17:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:15
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 17:12
10 главных вопросов о частичной мобилизации Политика, 17:12
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Овечкин высказался об ожиданиях от карьеры в НХЛ Спорт, 16:57
БПЛА сбросил взрывное устройство рядом с администрацией Мелитополя Политика, 16:51
Прокуратура напомнила об ответственности за участие в акциях протеста Политика, 16:50
Не относятся к штрафам серьезно: как наказывать водителей люксовых авто Партнерский проект, 16:49
Волож предложил Кудрину 5% в «Яндексе» за переход в компанию Технологии и медиа, 16:42
Умер режиссер фильмов «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов» Общество, 16:40
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Что известно о регионах, где идут референдумы о присоединении к России

В ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходят референдумы о присоединении к России. Что известно об этих территориях — в материале РБК
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

ДНР

Площадь: 26,5 тыс. кв. км (площадь Донецкой области, в границах которых Россия признала ДНР). По состоянию на 10 сентября штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что союзные силы взяли под контроль 277 населенных пунктов. Среди подконтрольных населенных пунктов Мариуполь (с мая) — крупный промышленный и портовый город.

Что такое «Азовсталь». Фотогалерея о символе боев за Мариуполь
Фотогалерея 

Население: 2,2 млн человек — по данным Государственной службы статистики ДНР на 1 марта 2022 года (население Донецкой области, в границах которой Россия признала ДНР, госслужба статистики Украины на 1 января оценивала в 4 млн человек). В сформированных списках участников референдума находятся более 1,5 млн человек, заявили в ДНР. Это число не учитывает тех, кто будет голосовать на территории России.

ЛНР

Площадь: 26,7 тыс. кв. км (площадь Луганской области, в границах которых Россия признала ЛНР). Полностью контролируется союзными силами с июля.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов
Прогнозы
Pro
Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Global Look Press «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз
Статьи
Pro
Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь
Статьи
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи

Население: На 1 января 2022 года Госкомстат ЛНР оценивал население республики в 1,4 млн человек (на тот момент под контролем ЛНР фактически находилась только часть Луганской области, в границах которых Россия признала республику и население которой украинская госслужба статистики на начало года оценивала в 2,1 млн человек). Последние доступные данные Госкомстата ЛНР датируются 1 мая 2022 года и имеют значительное число пробелов по районам, из-за которых общая численность населения ЛНР в документе не представлена.

По данным УВКБ ООН на 20 сентября, в России находятся около 2,7 млн беженцев. Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию началась 18 февраля.

Запорожская область

Площадь: 27,2 тыс. кв. км*. Как уточняли в областной ВГА, голосование пройдет на подконтрольной территории. На конец августа речь шла о более чем 70% площади, приводил оценку ТАСС. Областной центр — Запорожье — под контролем Киева.

Население: 1,63 млн человек*.

*По данным, которые приводятся на сайте военно-гражданской администрации.

На территории региона, в Энергодаре, находится Запорожская АЭС — крупнейшая атомная энергостанция в Европе. С лета власти подконтрольной России части области регулярно сообщают об обстрелах станции со стороны ВСУ. 21 сентября в ВГА сообщили о нарушении работы систем охлаждения станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о работе над созданием зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

История Запорожской АЭС. Фотогалерея
Фотогалерея 

Херсонская область

Площадь: 28,5 тыс. кв. км*. По данным ВГА, под контролем союзных сил находится 95% территории области. Также в военно-гражданской администрации заявили, что референдум пройдет в отдельных населенных пунктах Николаевской области, жители которых попросили присоединить их в Херсонской. 23 августа Минобороны отчитывалось о взятии под контроль 12 кв. км Николаевской области.

Население: 963 тыс. человек*

*По данным, которые приводятся на сайте военно-гражданской администрации.

Бюллетени для референдума о вхождении ДНР в состав России Бюллетени для референдума о вхождении Херсонской области в состав России Бюллетени для референдума о вхождении Запорожской области в состав России Бюллетени для референдума о вхождении ЛНР в состав России

Теги
ЛНР ДНР референдумы Запорожская область Херсонская область Украина Военная операция на Украине
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
Политика
Пушилин назвал референдум в ДНР «кульминацией непростого пути»
Политика
Путин ответил на обращения о референдумах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter