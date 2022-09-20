Рогов усомнился в возможности проведения референдума в Запорожье

По словам Рогова, референдум в Запорожье не получится организовать даже дистанционно. Административный центр по-прежнему находится под контролем украинских сил

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В городе Запорожье референдум провести не получится даже дистанционно по соображениям безопасности, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, пока общенародное голосование будет проведено только на подконтрольной российским войскам территории.

Референдум будет проходить несколько дней, чтобы избежать скопления людей, военно-гражданская администрация также рассмотрит варианты дистанционного голосования.

Если же территория войдет в состав России, ее будет целесообразно переименовать в Запорожский край, считает Рогов.

Российские силы контролируют южную и центральную часть Запорожской области Украины. На подконтрольной территории была сформирована военно-гражданская администрация (ВГА). Административный центр области — город Запорожье — остается под контролем украинских военных.

Ранее 20 сентября в городе Мелитополь на юге Запорожской области прошел съезд по поводу проведения референдума о присоединении к России. На нем в том числе выступили участники общественного движения «Мы вместе с Россией», работу штабов которого обеспечивают Общероссийский народный фронт и «Единая Россия». Рогов, глава этого движения и представитель ВГА, зачитал на мероприятии обращение участников съезда к главе военно-гражданской администрации Евгению Балицкому с просьбой «незамедлительно» провести референдум.

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Накануне «немедленно» организовать общенародное голосование также призвали Общественные палаты ДНР и ЛНР. А 20 сентября о проведении референдума объявил и глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо. Сроки проведения плебисцита уже определили: в республиках Донбасса и Херсонской области оно пройдет с 23 по 27 сентября.

В Кремле пока не комментировали решения властей республик Донбасса и Херсонской с Запорожской ВГА о референдумах. Как сообщили источники РБК, президент Владимир Путин может выступить по этому вопросу до конца дня, 20 сентября.