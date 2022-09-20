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Глава Запорожской ВГА назвал дату референдума о присоединении к России

Референдум о присоединении к России Запорожской области пройдет с 23 по 27 сентября одновременно с референдумами в ЛНР, ДНР и Херсонской области. Глава запорожской администрации также объявил о формировании батальонов добровольцев

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Референдум по вопросу о присоединении Запорожской области к России пройдет с 23 по 27 сентября, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в «Тeлеграм». Он сообщил, что подписал соответствующий указ.

Балицкий отметил, что в Мелитополе прошел «общенародный съезд граждан Запорожской области», участники которого приняли обращение в адрес военно-гражданской администрации с требованием провести референдум «по вопросу о территориальной принадлежности региона».

«Откладывать процедуру нет смысла. Тут я полностью согласен с нашими общественными деятелями. Технически мы готовы, безопасность избирательных участков обеспечена, наши рубежи надежно защищены российскими военными. Все условия для того, чтобы каждый житель Запорожской области смог высказать свое мнение, есть», — считает Балицкий.

Балицкий также сообщил, что подписал указ о формировании добровольческих батальонов Запорожской области. «Запорожская область издревле славилась своими воинами, истинными патриотами Отечества. Пришло время решительно действовать, внести свой вклад в победу», — сказал Балицкий, добавив, что набор в батальоны откроется в ближайшее время.

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Российские войска контролируют и часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая в Европе атомная электростанция. Областной центр региона, город Запорожье, остается подконтролен Киеву. Председатель движения «Мы вместе с Россией» и представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов говорил, что голосование будет проведено только на подконтрольной российским войскам территории.

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Голосование о присоединении Запорожской области к России пройдет одновременно с референдумами о присоединении к России в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что присоединение региона к России «обезопасит нашу территорию и восстановит историческую справедливость». Он заявил, что попросил помощи у российской стороны и других государств «с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории Херсонской области». Его заместитель Кирилл Стремоусов также говорил, что в регионе откроют набор в добровольческие отряды.

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Общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик также обратились к местным парламентам и властям региона с просьбой провести референдумы о присоединении к России. Депутаты обеих республик приняли закон о проведении референдумов единогласно.

После этого источники РБК, близкие к администрации президента, сообщили, что президент Владимир Путин запланировал обращение по поводу референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Выступление ожидается до конца дня. Что именно скажет глава государства, собеседникам РБК неизвестно.

Киев, комментируя планы военно-гражданских администраций провести референдумы о вхождении в состав России, говорил, что их организация будет основанием для Украины выйти из переговоров об урегулировании конфликта с Россией. В начале сентября вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что за участие в референдумах украинцам будет грозить тюремный срок. «Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в референдуме, или побуждение к участию в референдуме, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией», — заявила она.

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Запорожская область Референдум Военная операция на Украине
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