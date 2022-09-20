Глава Запорожской ВГА назвал дату референдума о присоединении к России

Референдум о присоединении к России Запорожской области пройдет с 23 по 27 сентября одновременно с референдумами в ЛНР, ДНР и Херсонской области. Глава запорожской администрации также объявил о формировании батальонов добровольцев

Video

Референдум по вопросу о присоединении Запорожской области к России пройдет с 23 по 27 сентября, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в «Тeлеграм». Он сообщил, что подписал соответствующий указ.

Балицкий отметил, что в Мелитополе прошел «общенародный съезд граждан Запорожской области», участники которого приняли обращение в адрес военно-гражданской администрации с требованием провести референдум «по вопросу о территориальной принадлежности региона».

«Откладывать процедуру нет смысла. Тут я полностью согласен с нашими общественными деятелями. Технически мы готовы, безопасность избирательных участков обеспечена, наши рубежи надежно защищены российскими военными. Все условия для того, чтобы каждый житель Запорожской области смог высказать свое мнение, есть», — считает Балицкий.

Балицкий также сообщил, что подписал указ о формировании добровольческих батальонов Запорожской области. «Запорожская область издревле славилась своими воинами, истинными патриотами Отечества. Пришло время решительно действовать, внести свой вклад в победу», — сказал Балицкий, добавив, что набор в батальоны откроется в ближайшее время.

Российские войска контролируют и часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая в Европе атомная электростанция. Областной центр региона, город Запорожье, остается подконтролен Киеву. Председатель движения «Мы вместе с Россией» и представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов говорил, что голосование будет проведено только на подконтрольной российским войскам территории.

Читайте на РБК Pro Pro Из-за удара по логистике для арендаторов складов настало золотое время Из-за удара по логистике для арендаторов складов настало золотое время Статьи Pro Как поведение родителей влияет на будущее детей Как поведение родителей влияет на будущее детей Инструкции Pro Совет директоров стоит перед дилеммой. Как ее разрешить Совет директоров стоит перед дилеммой. Как ее разрешить Инструкции Pro Какие ИТ-специалисты нужны России и как сильно релокация бьет по отрасли Какие ИТ-специалисты нужны России и как сильно релокация бьет по отрасли Статьи Pro Великий, а не эффективный: Стивен Кови рассказывает про 8-ой навык лидера Великий, а не эффективный: Стивен Кови рассказывает про 8-ой навык лидера Саммари Pro Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Прогнозы Pro Какие компании справляются с кризисами в 10 раз лучше конкурентов Какие компании справляются с кризисами в 10 раз лучше конкурентов Саммари Pro Минфин снова размещает ОФЗ. Стоит ли инвестировать в госдолг Минфин снова размещает ОФЗ. Стоит ли инвестировать в госдолг Статьи

Голосование о присоединении Запорожской области к России пройдет одновременно с референдумами о присоединении к России в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что присоединение региона к России «обезопасит нашу территорию и восстановит историческую справедливость». Он заявил, что попросил помощи у российской стороны и других государств «с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории Херсонской области». Его заместитель Кирилл Стремоусов также говорил, что в регионе откроют набор в добровольческие отряды.

Общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик также обратились к местным парламентам и властям региона с просьбой провести референдумы о присоединении к России. Депутаты обеих республик приняли закон о проведении референдумов единогласно.

После этого источники РБК, близкие к администрации президента, сообщили, что президент Владимир Путин запланировал обращение по поводу референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Выступление ожидается до конца дня. Что именно скажет глава государства, собеседникам РБК неизвестно.





Киев, комментируя планы военно-гражданских администраций провести референдумы о вхождении в состав России, говорил, что их организация будет основанием для Украины выйти из переговоров об урегулировании конфликта с Россией. В начале сентября вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что за участие в референдумах украинцам будет грозить тюремный срок. «Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в референдуме, или побуждение к участию в референдуме, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией», — заявила она.