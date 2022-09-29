Депутатов пригласили в Кремль на мероприятие с участием Путина
Депутатам Госдумы разослали приглашения на мероприятие в Кремль 30 сентября, где в 15:00 начнется «мероприятие с участием президента России В.В.Путина», сообщил депутат от КПРФ Денис Парфенов в телеграм-канале.
Позже представитель президента Дмитрий Песков сообщил, что на мероприятии планируется подписание договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР и подконтрольных территорий Херсонской и Запорожской областей. «Завтра в Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии», — пояснил он.
Ранее источники РБК сообщали, что 30 сентября планируется выступление Путина, которое может быть совмещено с подписанием договора о вхождении в состав России территорий, где 27 сентября завершились соответствующие референдумы.
Кроме того, в этот же день в центре Москвы запланирован митинг по итогам голосования, утверждали источники РБК. Среди вариантов места проведения рассматривается Красная площадь. Департамент транспорта Москвы сообщал, что 30 сентября в центре будут перекрыты ряд центральных улиц и набережных, в том числе Ильинка, Варварка, Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, Китайгородский проезд, Кремлевская и Москворецкая набережные.
По словам собеседников РБК, на митинге в поддержку итогов референдумов может выступить Путин. Комментируя эту информацию в четверг, Песков сказал лишь, что «мы своевременно об этом сообщим».
Референдумы проходили с 23 по 27 сентября. В трех из четырех регионов — ЛНР, ДНР и Запорожской области за присоединение к России проголосовали более 90% участников референдумов, в Херсонской области — 87%.
Вечером 28 сентября стало известно, что главы ДНР — Денис Пушилин, ЛНР — Леонид Пасечник, запорожской и херсонской военно-гражданских администраций (ВГА) — Владимир Сальдо и Евгений Балицкий прилетели в Москву.