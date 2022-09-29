Депутатов 30 сентября пригласили в Кремль на мероприятие с участием Владимира Путина

Депутатов пригласили в Кремль на мероприятие с участием Путина

В это время планируется церемония подписания договоров о вступлении территорий, где 27 сентября завершились референдумы, в состав России. Она начнется в 15:00

Фото: Олег Яковлев / РБК

Депутатам Госдумы разослали приглашения на мероприятие в Кремль 30 сентября, где в 15:00 начнется «мероприятие с участием президента России В.В.Путина», сообщил депутат от КПРФ Денис Парфенов в телеграм-канале.

Позже представитель президента Дмитрий Песков сообщил, что на мероприятии планируется подписание договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР и подконтрольных территорий Херсонской и Запорожской областей. «Завтра в Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии», — пояснил он.

Ранее источники РБК сообщали, что 30 сентября планируется выступление Путина, которое может быть совмещено с подписанием договора о вхождении в состав России территорий, где 27 сентября завершились соответствующие референдумы.

Кроме того, в этот же день в центре Москвы запланирован митинг по итогам голосования, утверждали источники РБК. Среди вариантов места проведения рассматривается Красная площадь. Департамент транспорта Москвы сообщал, что 30 сентября в центре будут перекрыты ряд центральных улиц и набережных, в том числе Ильинка, Варварка, Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, Китайгородский проезд, Кремлевская и Москворецкая набережные.

По словам собеседников РБК, на митинге в поддержку итогов референдумов может выступить Путин. Комментируя эту информацию в четверг, Песков сказал лишь, что «мы своевременно об этом сообщим».

Референдумы проходили с 23 по 27 сентября. В трех из четырех регионов — ЛНР, ДНР и Запорожской области за присоединение к России проголосовали более 90% участников референдумов, в Херсонской области — 87%.

Читайте на РБК Pro Pro Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции Инструкции Pro Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Статьи Pro Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов Прогнозы Pro Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Статьи Pro Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю Инструкции Pro Как оформить и оплатить процессы, связанные с мобилизацией: три ситуации Как оформить и оплатить процессы, связанные с мобилизацией: три ситуации Инструкции Pro По каким отраслям ударят новые санкции ЕС По каким отраслям ударят новые санкции ЕС Прогнозы Pro Почему бокал вина — плохой способ избавиться от стресса Почему бокал вина — плохой способ избавиться от стресса Статьи

Вечером 28 сентября стало известно, что главы ДНР — Денис Пушилин, ЛНР — Леонид Пасечник, запорожской и херсонской военно-гражданских администраций (ВГА) — Владимир Сальдо и Евгений Балицкий прилетели в Москву.