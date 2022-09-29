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Депутатов пригласили в Кремль на мероприятие с участием Путина

Депутатов 30 сентября пригласили в Кремль на мероприятие с участием Владимира Путина
В это время планируется церемония подписания договоров о вступлении территорий, где 27 сентября завершились референдумы, в состав России. Она начнется в 15:00
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Депутатам Госдумы разослали приглашения на мероприятие в Кремль 30 сентября, где в 15:00 начнется «мероприятие с участием президента России В.В.Путина», сообщил депутат от КПРФ Денис Парфенов в телеграм-канале.

Позже представитель президента Дмитрий Песков сообщил, что на мероприятии планируется подписание договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР и подконтрольных территорий Херсонской и Запорожской областей. «Завтра в Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии», — пояснил он.

Ранее источники РБК сообщали, что 30 сентября планируется выступление Путина, которое может быть совмещено с подписанием договора о вхождении в состав России территорий, где 27 сентября завершились соответствующие референдумы.

Власти запланировали митинг в Москве по итогам референдумов
Политика
Фото:Александр Земляниченко / AP

Кроме того, в этот же день в центре Москвы запланирован митинг по итогам голосования, утверждали источники РБК. Среди вариантов места проведения рассматривается Красная площадь. Департамент транспорта Москвы сообщал, что 30 сентября в центре будут перекрыты ряд центральных улиц и набережных, в том числе Ильинка, Варварка, Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, Китайгородский проезд, Кремлевская и Москворецкая набережные.

По словам собеседников РБК, на митинге в поддержку итогов референдумов может выступить Путин. Комментируя эту информацию в четверг, Песков сказал лишь, что «мы своевременно об этом сообщим».

Референдумы проходили с 23 по 27 сентября. В трех из четырех регионов — ЛНР, ДНР и Запорожской области за присоединение к России проголосовали более 90% участников референдумов, в Херсонской области — 87%.

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Вечером 28 сентября стало известно, что главы ДНР — Денис Пушилин, ЛНР — Леонид Пасечник, запорожской и херсонской военно-гражданских администраций (ВГА) — Владимир Сальдо и Евгений Балицкий прилетели в Москву.

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Мария Лисицына Мария Лисицына, Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин
Владимир Путин Кремль референдумы Госдума
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