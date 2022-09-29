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В Думе назвали сроки появления депутатов от ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья

У Госдумы и Совета Федерации разные принципы формирования, поэтому представители территорий, которые провели референдумы о вхождении в Россию, появятся там в разное время, пояснили в нижней палате парламента
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

После вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в Россию депутаты от этих регионов могут появиться в Думе не ранее 2026 года, заявил ТАСС первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин.

«Госдума состоит из 450 депутатов, из них половина по спискам, половина по одномандатным округам. Выборы были в прошлом году, срок полномочий — пять лет. Следующие выборы — в 2026 году. <…> То есть избрать сейчас депутатов по новым территориям без изменения схемы одномандатных округов, без проведения выборов невозможно», — сказал парламентарий.

По словам Вяткина, до следующих выборов на этих территориях будут работать «депутаты разных фракций, которые будут туда назначены».

С верхней палатой, отметил депутат, ситуация иная.

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Фото:AP

«Все, что касается Совета Федерации, то количество членов Совфеда определяется исходя из количества субъектов РФ. Если у нас появляются четыре новых субъекта, не забегая, естественно, вперед, то органы государственной власти, руководители высшего исполнительного органа, главы территорий этих субъектов и законодательные органы этих субъектов могут назначить сенаторов от этих территорий», — сказал Вяткин.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской области и части Запорожской области с 23 по 27 сентября.

Опубликованные итоги голосования выглядят так:

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  • ЛНР — 98,42% проголосовали за вхождение в состав России,
  • ДНР — 99,23% за вхождение в состав России,
  • Херсонская область — 87,05% за вхождение в состав России,
  • Запорожская область — 93,11% за вхождение в состав России.

Общая явка в ЛНР, по данным местного ЦИК, составила 92,6%. В ДНР — 97,51%, в Херсонской области — 76,86%, а в Запорожской — 85,4%.

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