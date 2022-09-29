В Думе назвали сроки появления депутатов от ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья
После вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в Россию депутаты от этих регионов могут появиться в Думе не ранее 2026 года, заявил ТАСС первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин.
«Госдума состоит из 450 депутатов, из них половина по спискам, половина по одномандатным округам. Выборы были в прошлом году, срок полномочий — пять лет. Следующие выборы — в 2026 году. <…> То есть избрать сейчас депутатов по новым территориям без изменения схемы одномандатных округов, без проведения выборов невозможно», — сказал парламентарий.
По словам Вяткина, до следующих выборов на этих территориях будут работать «депутаты разных фракций, которые будут туда назначены».
С верхней палатой, отметил депутат, ситуация иная.
«Все, что касается Совета Федерации, то количество членов Совфеда определяется исходя из количества субъектов РФ. Если у нас появляются четыре новых субъекта, не забегая, естественно, вперед, то органы государственной власти, руководители высшего исполнительного органа, главы территорий этих субъектов и законодательные органы этих субъектов могут назначить сенаторов от этих территорий», — сказал Вяткин.
Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской области и части Запорожской области с 23 по 27 сентября.
Опубликованные итоги голосования выглядят так:
- ЛНР — 98,42% проголосовали за вхождение в состав России,
- ДНР — 99,23% за вхождение в состав России,
- Херсонская область — 87,05% за вхождение в состав России,
- Запорожская область — 93,11% за вхождение в состав России.
Общая явка в ЛНР, по данным местного ЦИК, составила 92,6%. В ДНР — 97,51%, в Херсонской области — 76,86%, а в Запорожской — 85,4%.