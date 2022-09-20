Белый дом счел референдумы в Донбассе оскорблением принципов суверенитета

США, Польша, ФРГ, Франция, Эстония не признают референдумы о вхождении республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России

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Соединенные Штаты никогда не признают попытку присоединить части украинских территорий к России, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Проведение референдумов о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на подконтрольных Москве территориях Херсонской и Запорожской областей «не даст ей дополнительных преимуществ за столом переговоров», считает Салливан. «Эти референдумы являются оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности», — указал он (цитата по Reuters).

Помощник президента США добавил, что позже американский лидер Джо Байден в ходе выступления на Генассамблее ООН призовет мировое сообщество противостоять действиям России на Украине.

В похожем ключе высказался канцлер Германии Олаф Шольц, также подчеркнувший, что ФРГ не признает «фиктивные референдумы», а их проведение не соответствует международному праву и договоренностям. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в своем Twitter выразил уверенность, что если референдумы состоятся, то это приведет к эскалации боевых действий.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что международное сообщество не признает референдумы. Голосование не будет иметь юридических последствий, заявил он, назвав весь процесс «пародией». «Если бы идея референдума в Донбассе не была такой трагической, это было бы смешно», — полагает Макрон.

Польский президент Анджей Дуда, в свою очередь, заявил, что голосование на этих территориях «ничего не стоит» (цитата по Reuters), а эстонский премьер Кая Каллас также указала, что Таллин не признает его итоги. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к достижению мира между Москвой и Киевом «на основе территориальной целостности и с учетом независимости Украины».

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«Я бы сказал, что мнение Дуды и прочих европейских болтунов по вопросу референдумов ничего не стоит. Вот это точно», — прокомментировал эти заявления председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Референдумы в республиках Донбасса и подконтрольных России частях Херсонской и Запорожской областей должны пройти с 23 по 27 сентября. Российская Госдума уже заявила о готовности оказать поддержку руководителям этих регионов. Украина обещает вернуть утраченные территории и настаивает, что в случае проведения голосования возможности для диалога с Москвой больше не будет.