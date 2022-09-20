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Кулеба исключил изменение планов Киева из-за референдумов

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Проведение референдумов в признанных Россией Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территории Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем Москвы, не изменят планы Киева, заявил в своем Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины назвал эти территории незаконно оккупированными и подчеркнул, что Киев «будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае проведения референдумов Украина откажется от переговоров с Россией. 

Херсонская ВГА проведет референдум одновременно с ДНР и ЛНР
Политика
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

ДНР, ЛНР, а также ВГА Херсонской и Запорожской областей собираются провести референдумы одновременно — с 23 по 27 сентября. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник после голосований намерены обратиться к российскому президенту Владимиру Путину, чтобы попросить об ускоренном вхождении в состав России. По данным источников РБК, вечером 20 сентября Путин может выступить с заявлением по поводу референдумов.

После объявлений властей о голосованиях на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что если жители этих регионов изъявят желание быть в составе России, нижняя палата парламента их поддержит. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, намерение властей регионов провести референдум свидетельствует, что «они хотят быть хозяевами своей судьбы».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Кулеба Украина Михаил Подоляк Референдум ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область Военная операция на Украине
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