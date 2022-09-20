Кулеба исключил изменение планов Киева из-за референдумов

Дмитрий Кулеба (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Проведение референдумов в признанных Россией Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территории Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем Москвы, не изменят планы Киева, заявил в своем Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины назвал эти территории незаконно оккупированными и подчеркнул, что Киев «будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае проведения референдумов Украина откажется от переговоров с Россией.

ДНР, ЛНР, а также ВГА Херсонской и Запорожской областей собираются провести референдумы одновременно — с 23 по 27 сентября. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник после голосований намерены обратиться к российскому президенту Владимиру Путину, чтобы попросить об ускоренном вхождении в состав России. По данным источников РБК, вечером 20 сентября Путин может выступить с заявлением по поводу референдумов.

После объявлений властей о голосованиях на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что если жители этих регионов изъявят желание быть в составе России, нижняя палата парламента их поддержит. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, намерение властей регионов провести референдум свидетельствует, что «они хотят быть хозяевами своей судьбы».