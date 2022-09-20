Движение «Мы вместе с Россией» попросило Запорожскую ВГА о референдуме
Общественное движение «Мы вместе с Россией» попросило главу военно-гражданской администрации Запорожской области (частично контролируется российскими войсками) Евгения Балицкого как можно скорее провести референдум о вхождении территории в состав России, передает «Запорожский вестник».
Ранее 20 сентября в Мелитополе (находится на юге области) прошел съезд, на котором обсуждался вопрос о проведении плебисцита.
«Мы, участники общественного съезда граждан Запорожской области, обращаемся к руководителю военно-гражданской администрации Запорожской области Евгению Балицкому с требованием незамедлительно организовать проведение референдума по вопросу вхождения нашего региона в состав Российской Федерации», — говорится в тексте резолюции, который зачитал Рогов.
Обеспечением работы штабов «Мы вместе с Россией» занимаются Общероссийский народный фронт и «Единая Россия».
Накануне за «немедленное» проведение референдумов о вхождении в состав России выступили Общественные палаты ДНР и ЛНР. 20 сентября об общенародном голосовании также объявил глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо.
В свою очередь замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что референдумы в Донбассе имеют «огромное значение» не только для «системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости». По его словам, после их проведения и принятия новых территорий в состав России «геополитическая трансформация в мире» станет «необратимой».
Киев считает утраченные территории оккупированными и неоднократно заявлял о намерении их вернуть. Если же там будут проведены референдумы, Украина откажется от переговоров, предупредил в августе президент страны Владимир Зеленский. Переговоры, которые велись между российской и украинской делегациями, были приостановлены в мае.