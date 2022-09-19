В ДНР вслед за ЛНР предложили провести референдум о вхождении в Россию

Члены Общественной палаты ДНР в своем обращении заявили, что граница между их республикой и Россией «давно стерта» в их сердцах, поэтому ее не должно быть и на земле. Ранее с предложением немедленного референдума выступила ОП ЛНР

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Общественная палата ДНР подготовила обращение к главе ДНР Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России, пишет «Донецкое агентство новостей». Члены палаты поддержали инициативу единогласно.

«Все мы давно чувствуем и знаем, что Донбасс — это Россия, мы воюем за это долгих восемь лет, мы ежедневно терпим за это удары по нашим домам, улицам, больницам, школам и детским садам. Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах и провести референдум о вопросе вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации», — говорится в тексте обращения.

Инициатива последовала за аналогичным предложением ЛНР. При этом глава Общественной палаты республики Алексей Карякин уточнил, что референдум — вопрос «не одного дня» и пока он не может назвать примерную дату его проведения. «Вы прекрасно понимаете, что это вопрос не одного дня, и сегодня нужно просчитать абсолютно все необходимые работы для организации этого референдума на территориях, от этого будем отталкиваться. К сожалению, мы только сегодня обратились и говорить о дате... еще рано», — пояснил он.

В начале сентября источники РБК, близкие к администрации президента России, рассказали, что в Кремле рассчитывают на проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях до конца осени.



Начиная подготовку к референдумам, в Кремле исходили из концепции, что в зависимости от военной ситуации они могут пройти «в близкой или отдаленной перспективе», где под близкой подразумевался сентябрь, а под отдаленной — ноябрь, сказали два собеседника РБК. То есть промежуток «начиная с условного 11 сентября [Единый день голосования в России] как точки отсчета и заканчивая примерно 4–7 ноября», — уточнил один из них.

По одному из вариантов, референдумы должны сначала пройти в ЛНР и ДНР, а затем на остальных территориях. Собеседники РБК уточнили, что оптимистичный сценарий, по которому референдумы должны пройти в сентябре, скорее всего, реализован не будет. По их словам, в настоящее время речь идет об октябре-ноябре. В качестве одной из возможных дат звучит 4 ноября (День народного единства). Но все это не более чем предварительные прикидки, поскольку решение по-прежнему будет зависеть «от ситуации на фронтах», уточнили источники РБК.

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Глава ДНР Денис Пушилин 7 сентября заявил, что референдум в республике — это вопрос времени, поскольку «идет освободительная операция». В отличие от ЛНР, где под контролем российских войск и сил республики находится практически вся территория Луганской области, в ДНР ситуация иная, под контроль Москвы и Донецка перешли более половины территории области.

«Мы всегда были верны курсу в сторону России и знали еще в 2014 году, проводя референдум о государственной самостоятельности Донецкой народной республики, что обязательно, рано или поздно, будет второй — реализующий нашу мечту вернуться домой в Большую страну», — отметил тогда Пушилин. Он добавил, что момент проведения голосования приближается с каждым «отвоеванным» метром.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что было бы символично и правильно провести референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР и «освобожденных территорий», то есть Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, 4 ноября, в День народного единства.