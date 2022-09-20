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ДНР и ЛНР назначили на эту неделю референдумы о присоединении к России

Референдумы в ДНР и ЛНР пройдут с 23 по 27 сентября
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Народный совет Луганской народной республики назначил проведение референдума о вхождении в состав России в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Об этом в телеграм-канале сообщил «Луганский информационный центр». Эти же даты выбрали для референдума в Донецкой народной республике.

«В целях обеспечения условий для реализации участниками референдума своего права на участие в голосовании и безопасности для участников референдума, членов комиссий референдума, наблюдателей, представителей СМИ, определить днями голосования на референдуме 23.09.2022 по 27.09.2022», — заявил председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Он добавил, что на референдум вынесут следующий вопрос: Вы за вхождение ЛНР состав России на правах субъекта России?

Результаты референдума определит ЦИК ЛНР «не позднее, чем через пять дней после последнего дня голосования».

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил в своем телеграм-канале, что народный совет ЛНР единогласно принял закон о проведении референдума о присоединении к России.

19 сентября Общественная палата ЛНР обратилась к главе региона Леониду Пасечнику и народному совету (парламенту) с инициативой «немедленно» провести референдум о признании субъектом России.

В тот же день Общественная палата Донецкой народной республики подготовила аналогичное обращение к главе ДНР Денису Пушилину и народному совету республики. Тот предложил Пасечнику начать совместную подготовку к референдумам, то есть «объединить усилия администраций глав республик и аппаратов парламентов». Позже в Общественной палате ДНР предложили провести электронное голосование.

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На следующий день провести референдум предложили провести и в Херсонской области. С соответствующим предложением обратились к главе военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимиру Сальдо.

О том, что Кремль рассчитывает провести референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях до конца осени, сообщали в начале сентября источники РБК, близкие к администрации президента России.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев выйдет из переговорного процесса с Москвой в случае проведения референдумов на территории взятых российской армией регионов. В Кремле ответили, что не Россия собирается проводить референдумы, это планы жителей региона.

Херсонская область находится под контролем российских военных с середины марта. О взятии под контроль ЛНР сообщил в начале июляминистр обороны Сергей Шойгу. ДНР, Запорожская и Харьковская область частично контролируются российскими силами.

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