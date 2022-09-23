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ВЦИОМ дал прогноз по референдумам ДНР и ЛНР о присоединении к России

ВЦИОМ: большинство жителей ДНР и ЛНР проголосуют за вступление в состав России
Фото: AP
Фото: AP

Большинство опрошенных жителей частично признанных ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины поддерживают вхождение регионов в состав России. Об этом сообщил ВЦИОМ со ссылкой на результаты опроса по заказу Экспертного института социальных исследований (основной экспертной площадки администрации президента России).

О планах проголосовать на референдуме заявили 87% граждан ДНР и ЛНР, 80% жителей Запорожской области и 69% Херсонской области. Они отвечали на вопрос: «Голосование (референдум) по вопросу территориальной принадлежности Вашего региона состоится с 23 по 27 сентября. Вы скорее примете или скорее не примете в нем участие?».

За вхождение ДНР и ЛНР в состав России на правах субъекта Федерации выступили 97% тех опрошенных жителей республики, которые заявили о планах проголосовать на референдуме. Еще 3% затруднились ответить или сказали, что испортят бюллетени.

Жителям Запорожской и Херсонской областей задавали вопрос о том, поддерживают ли они выход регионов из состава Украины, образование самостоятельного государства и его вхождение в состав России на правах субъекта Федерации. В Запорожье идею одобрили 87% тех, кто планирует идти на референдум, а на Херсонщине — 89%. По 11 и 9% соответственно затруднились ответить или захотели испортить бюллетень. Еще 2% выступили против.

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Фото:РИА Новости

ВЦИОМ проводил телефонный опрос среди 4 тыс. человек (по 1 тыс. в каждом регионе). Участниками стали жители ДНР, ЛНР, Херсонской области и подконтрольных территорий Запорожской области старше 18 лет. Центр использовал случайную выборку по доступным базам телефонных номеров.

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Главы частично признанных республик, а также созданные после ввода российских войск военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей объявили о референдуме 20 сентября. Это произошло спустя почти семь месяцев военных действий России на Украине. Решение приняли за несколько часов. Голосование началось 23 сентября и продлится пять дней.

Киев назвал референдумы незаконными и подчеркнул, что они станут основанием для выхода из переговорного процесса с Россией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина «освободит свои территории, что бы там ни говорили в России». Вице-премьер Украины Ирина Верещук предупредила, что участники референдумов и те, кто призывал людей прийти на них, получат до 12 лет лишения свободы с конфискацией.

Теги
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