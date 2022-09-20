Херсонская ВГА проведет референдум одновременно с ДНР и ЛНР
Военно-гражданская администрация (ВГА) Херсонской области проведет референдум о вхождении в состав России 23–27 сентября, сообщил глава пророссийской администрации региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. В эти же даты референдумы пройдут в Луганской и Донецкой народных республиках.
Сальдо заявил, что подписал указ, который определяет порядок организации голосования и проведения референдума на территории Херсонской области, подконтрольной России, а также устанавливает административную и уголовную ответственность за его нарушение.
По мнению Сальдо, присоединение региона к России «обезопасит нашу территорию и восстановит историческую справедливость». Он заявил, что попросил помощи у российской стороны и других государств «с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории Херсонской области».
Несколько часов назад Сальдо заявил, что принял решение провести референдум после рассмотрения обращений от общественных организаций и жителей региона — в частности, об этом просил Общественный совет Херсонской области. Со слов замглавы ВГА Кирилла Стремоусова, после голосования там не будет введена обязательная мобилизация, а объявят набор в добровольческие батальоны, который будет проходить по желанию.
Херсонская область оказалась под контролем российских военных с середины марта, вскоре после начала военной операции на Украине.
Российские войска контролируют и часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая в Европе атомная электростанция. Областной центр, город Запорожье, остается подконтролен Киеву. В Запорожской ВГА тоже хотят провести референдум — там уточили, что голосование будет проведено только на подконтрольной российским войскам территории. Его даты пока не назначены.
Президент Украины Владимир Зеленский не раз подчеркивал, что Киев выйдет из переговорного процесса с Москвой в случае проведения референдумов на территории взятых российской армией регионов.