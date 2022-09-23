Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное

Республики Донбасса, а также власти подконтрольных российским военным территорий Херсонской и Запорожской областей проводят референдумы о вхождении в состав России. Как проходит голосование — в материале РБК

Фото: РИА Новости

Власти ДНР, ЛНР и подконтрольных России территорий Херсонской и Запорожской областей начали референдумы о присоединении к России. Голосование проходит одновременно во всех этих регионах. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил, что Россия поддержит «решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».

Как проходит голосование

Голосование на референдуме началось в пятницу в 08.00 по местному времени, оно продолжится пять дней: в первые четыре дня на придомовых территориях и во время адресного обхода граждан, на пятый день — 27 сентября — избиратели смогут проголосовать на участках.

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что перед вхождением в состав России в Запорожской области сначала объявят о независимости от Украины. По словам чиновника, это «техническая необходимость для последующего обращения к России с просьбой принять регион в состав Федерации».

ВЦИОМ выступил с прогнозом итогов референдума. О планах проголосовать на референдуме заявили 87% граждан ДНР и ЛНР, 80% жителей Запорожской области и 69% Херсонской области. За вхождение ДНР и ЛНР в состав России на правах субъекта Федерации выступили 97% опрошенных. В Запорожье эту идею одобрили 87% тех, кто планирует идти на референдум, а на Херсонщине — 89% .

в состав России на правах субъекта Федерации выступили опрошенных. В эту идею одобрили тех, кто планирует идти на референдум, а на — . 23 сентября в ГУ МВД Херсонской области сообщили, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Херсоне диверсионно-разведывательную группу, которая собиралась совершить теракты с целью срыва референдума. Один из диверсантов, оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен, еще четверо задержаны.

Первые данные по явке поступили к вечеру 23 сентября из Херсонской области . Как сообщила журналистам председатель областного избиркома Марина Захарова, в первый день голосования комиссия зафиксировала явку в 15,31% . Нарушений выявлено не было.

поступили к вечеру 23 сентября из . Как сообщила журналистам председатель областного избиркома Марина Захарова, в первый день голосования комиссия зафиксировала явку в . Нарушений выявлено не было. В Запорожской области более 20,5% избирателей на подконтрольной России территории поучаствовали в референдуме в первые день. Об этом сообщила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко. Она уточнила, что данная цифра представлена с учетом тех, кто голосовал за рубежом.

более избирателей на подконтрольной России территории поучаствовали в референдуме в первые день. Об этом сообщила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко. Она уточнила, что данная цифра представлена с учетом тех, кто голосовал за рубежом. В ЦИК ДНР сообщили, что явка по итогам первого дня голосования составила 23,64%.

сообщили, что явка по итогам первого дня голосования составила Явка в ЛНР составила в первый день 21,97% , заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.

составила в первый день , заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко. Генпрокуратура Украины сообщила 23 сентября, что возбудила уголовные дела из-за проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Как сообщили в офисе украинского генпрокурора, дела расследуются «по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационистской деятельности (ст. 110, ст. 111-1 УК Украины)».

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Объявление голосования

19 сентября Общественная палата ЛНР обратилась к главе региона Леониду Пасечнику и Народному совету (парламенту) с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России. В тот же день Общественная палата Донецкой народной республики подготовила аналогичное обращение к главе ДНР Денису Пушилину и Народному совету республики. Пушилин предложил Пасечнику начать совместную подготовку к референдумам, то есть «объединить усилия администраций глав республик и аппаратов парламентов».

На следующий день общественное движение «Мы вместе с Россией» попросило главу военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгения Балицкого также как можно скорее провести референдум о вхождении территории в состав России. Тогда же в Мелитополе (находится на юге области) прошел съезд, на котором обсуждался вопрос о проведении плебисцита.

Балицкий в ответ заявил, что референдум по вопросу о присоединении Запорожской области к России пройдет с 23 по 27 сентября, о чем он подписал соответствующий указ. При этом в ВГА области отметили, что референдум будет проведен только на подконтрольных России территориях.

Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти планируют объявить независимость и войти в состав России в своих административных границах.

20 сентября Народный совет ЛНР назначил проведение референдума о вхождении в состав России на период с 23 по 27 сентября 2022 года. Эти же даты выбрали для референдума в ДНР.

Депутаты обеих республик приняли законы о проведении референдумов единогласно.

20 сентября референдум предложили провести и в Херсонской области. Глава ВГА области Владимир Сальдо сообщил, что подписал указ о проведении голосования одновременно с референдумом в ДНР и ЛНР — также с 23 по 27 сентября.

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Что известно о референдумах

Во всех регионах голосование проходит одновременно и будет продолжаться в течение пяти дней — с 23 по 27 сентября . Из этих пяти дней четыре голосование проводится по месту жительства и в общественных местах, то есть вне избирательных участков. Еще один день — это будет 27 сентября — выделят для тех, кто хотел бы проголосовать « на участке в привычном режиме». Как заявил Пушилин, в ДНР это обусловлено соблюдением мер безопасности. Такой же график голосования определили и в Луганской республике.

. Из этих пяти дней четыре голосование проводится по месту жительства и в общественных местах, то есть вне избирательных участков. Еще — это будет — выделят для тех, кто хотел бы проголосовать « в привычном режиме». Как заявил Пушилин, в ДНР это обусловлено соблюдением мер безопасности. Такой же график голосования определили и в Луганской республике. По словам главы ЦИК ЛНР Елены Кравченко, в республике создан 461 участок для голосования, они все оснащены необходимым оборудованием и «имеют опознавательные знаки — вывески». Все участки будут готовы принять избирателей 27 сентября. Также для голосования 181 участок будет открыт на территории России.

ЦИК Ростовской области сообщил в телеграм-канале, что в регионе смогут принять участие в референдуме «десятки тысяч» жителей ЛНР и ДНР».

На территории ДНР будут работать более 450 избирательных участков, сообщили ТАСС в пресс-службе избиркома.

В Херсонской области будут работать 198 избирательных участсков.

В ДНР вопрос для бюллетеня на голосовании сформулировали так: «Поддерживаете ли вхождение ДНР в состав РФ на правах субъекта РФ?»

вопрос для бюллетеня на голосовании сформулировали так: «Поддерживаете ли вхождение ДНР в состав РФ на правах субъекта РФ?» В ЛНР вопрос будет звучать так: «Вы за вхождение ЛНР в состав РФ на правах субъекта РФ?»

вопрос будет звучать так: «Вы за вхождение ЛНР в состав РФ на правах субъекта РФ?» Бюллетень в Херсонской области будет содержать вопрос: «Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?» Бюллетень будет составлен на двух языках: русском и украинском.

будет содержать вопрос: «Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?» Бюллетень будет составлен на двух языках: русском и украинском. В Запорожской области сформулировали вопрос следующим образом: «Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?» Он будет дублироваться на украинском языке.

В Запорожской области во время референдума будет сделан поадресный обход граждан, по адресам пройдут «бригады» в составе из членов ЦИК и сотрудников полиции, которые будут предлагать жителям проголосовать. Глава ВГА региона Евгений Балицкий также объяснил это соображениями безопасности. Те, кто не сможет проголосовать в условиях подомового обхода, смогут 27 сентября проголосовать очно на избирательных участках, добавил он.

Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов пояснил в телеграм-канале, как будет проходить референдум: 23–26 сентября проголосовать можно будет на дому, с 8:00 до 20:00, 27 сентября — на избирательных участках с 8:00 до 16:00. Всего на контролируемой российскими военными части области создано 394 избирательных участка, 85 организовано за ее пределами: в России, Херсонской области, ДНР и ЛНР.

Ожидается, что в голосовании в Запорожской области примут участие более 500 тыс. человек. ВГА заявила, что готова к голосованию: закуплены технологическое оборудование, переносные и стационарные ящики для голосования, кабинки для обеспечения тайны голосования, сейфы для документации и печати избирательных комиссий.

По словам Рогова, референдум будет организован на 73% освобожденной территории региона.

В Херсонской области для голосования подготовили около 750 тыс. бюллетеней, заявила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. Количество бюллетеней было определено в соответствии со списками избирателей, отметила она.

Рогов также заявил, что после референдума « у России прибавится от 5 млн до 6 млн новых граждан ». «В дальнейшем, когда начнут возвращаться беженцы, совокупное население новых регионов может вырасти до 8–9 млн человек. Площадь освобожденных территорий, на которых пройдут референдумы, — около 113 тысяч квадратных километров », — написал Рогов в телеграм-канале.

». «В дальнейшем, когда начнут возвращаться беженцы, совокупное население новых регионов может вырасти до 8–9 млн человек. Площадь освобожденных территорий, на которых пройдут референдумы, — около », — написал Рогов в телеграм-канале. Населенные пункты Снегиревка и Александровка Николаевской области включены в состав Херсонской, заявил замглавы херсонской ВГА Кирилл Стремоусов. Их жители смогут проголосовать на референдуме, добавил он.

Российские военные контролируют южную и центральную часть региона, в том числе города Мелитополь и Энергодар, где находится самая большая в Европе атомная электростанция. Областной центр Запорожье остается под контролем Киева.

Электронного голосования проводить не будут . Об этом заявили Пушилин и Балицкий. По словам главы ДНР, этот способ решили не использовать с учетом коротких сроков на подготовку и уровня технической оснащенности. По его словам, граждане будут голосовать «по местам проживания, в общественных местах», то есть вне избирательных участков, всего один день будет отведен на голосование на участках. Балицкий отметил, что его регион «не готов» к электронному голосованию.

. Об этом заявили Пушилин и Балицкий. По словам главы ДНР, этот способ решили не использовать с учетом коротких сроков на подготовку и уровня технической оснащенности. По его словам, граждане будут голосовать «по местам проживания, в общественных местах», то есть вне избирательных участков, всего один день будет отведен на голосование на участках. Балицкий отметил, что его регион «не готов» к электронному голосованию. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что применение российской методики дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ДНР и ЛНР не «было бы правильно», поскольку ДЭГ «является собственностью другого государства».

Булаев также сообщил, что наблюдатели ЦИК России могут принять участие в проведении референдумов.

ЦИК также организует на территории России участки для голосования на референдумах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отметил Булаев.

Иностранные наблюдатели будут присутствовать на референдуме в ДНР, но их гражданство сообщат только после аккредитации, сообщил журналистам председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

В ДНР в случае присоединения к России адаптируют к законам страны Конституцию, но флаг республики не изменится, заявил Пушилин. Он считает, что такой вариант «будет справедливым».

Избирком Херсонской области заявил, что объявит итоги референдума о присоединении к России в течение 5 дней после голосования (оно продлится с 23 по 27 сентября).

о присоединении к России после голосования (оно продлится с 23 по 27 сентября). Жители Херсонской области, потерявшие документы, смогут проголосовать по ксерокопии удостоверения личности, если они включены в списки избирателей. По словам главы ЦИК региона Марины Захаровой, если избиратель вовсе не имеет документов, ему будет необходимо подтвердить свою личность и привести свидетелей, которые подтвердят, что он действительно проживает в Херсонской области.

Леонид Пасечник объявил каникулы в школах и колледжах ЛНР с 22 по 28 сентября в связи с проведением референдума о вхождении в состав России. 27 сентября объявлен в республике выходным днем.

Каникулы на время голосования с 22 по 27 сентября также объявлены в Запорожской области, в Херсонской школьники не будут учиться еще и 28 сентября.

Что говорят в Москве и Киеве

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал референдумы на территории Донбасса и других «освобожденных территориях» необходимыми для восстановления исторической справедливости. «Они [референдумы] полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер», — написал Медведев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что палата поддержит решение о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, если оно будет принято. По его словам, в Москве ждут от жителей республик свободного волеизъявления.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что референдум о присоединении Донбасса и других регионов, контролируемых Россией, давно назрел и статус этих территорий нужно закрепить юридически. «Де-факто Донбасс и освобожденные территории — уже Россия», — цитирует Турчака пресс-служба партии в «Телеграме».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что референдумы о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ничего не изменят для Киева. «Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет их освобождать, что бы там ни говорили в России», — написал Кулеба в «Твиттере».

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом после объявлений о референдумах. «Обсудили текущие вопросы безопасности», — написал Зеленский в «Твиттере».

По словам Зеленского, позиция и задача Украины не меняются из-за проведения референдумов о присоединении к России в ДНР и ЛНР, а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской областей. Он отметил, что Киев имеет полную поддержку от своих партнеров. «Наша позиция — четкая и хорошо известная. Только это нас должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей», — сказал Зеленский.

Киев, комментируя планы военно-гражданских администраций провести референдумы о вхождении в состав России, говорил, что их организация будет основанием для Украины выйти из переговоров об урегулировании конфликта с Россией. В начале сентября вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что за участие в референдумах украинцам будет грозить тюремный срок. «Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в референдуме, или побуждение к участию в референдуме, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией», — заявила она.

Международная реакция

Первым из зарубежных лидеров отреагировал на инициативу провести голосование канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что проведение референдумов на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей противоречит международному праву и ФРГ не признает их.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что референдумы в Донбассе и других регионах «не будут иметь юридических последствий», и назвал их «пародией». «Если бы идея о референдумах не была столь трагичной, она была бы смешной», — цитирует его слова Reuters.

Вашингтон никогда не признает результаты референдумов о присоединении к России, которые собираются провести в ДНР и ЛНР, а также на подконтрольных российским силам территориях Херсонской и Запорожской областей, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с новым главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Как отметил Блинкен, необходимо, чтобы другие страны, поддерживающие Устав ООН, «также ясно дали это понять».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал «фиктивными» референдумы о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По его словам, они «не имеют легитимности». «Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», — написал Столтенберг в «Твиттере».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал ЕС к введению новых санкций против России в связи с проведением референдумов в Донбассе и на других территориях.

Великобритания никогда не признает итоги референдумов, заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли. «Любое голосование, проведенное с пистолетом у виска, не может быть свободным или справедливым», — написал он в Twitter.

Польский президент Анджей Дуда заявил, что голосование на этих территориях «ничего не стоит», а эстонский премьер Кая Каллас также указала, что Таллин не признает итоги референдумов.

«Я бы сказал, что мнение Дуды и прочих европейских болтунов по вопросу референдумов ничего не стоит. Вот это точно», — прокомментировал эти заявления председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил в Twitter, что в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН в Нью-Йорке призвал Москву воздержаться от проведения референдумов.