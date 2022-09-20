Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное

Республики Донбасса, а также власти подконтрольных российским военным территорий Херсонской и Запорожской областей объявили о намерении провести референдумы о вхождении в состав России. Главное о референдумах — в материале РБК

Фото: РИА Новости

Власти ДНР, ЛНР и подконтрольных России территорий Херсонской и Запорожской областей одновременно объявили о проведении референдумов о присоединении к России. Сделано это было синхронно и очень быстро: от появления первых сообщений о просьбах организовать такое голосование до реакции властей прошло менее суток, а на принятие решений о сроках и способах проведения референдумов — около трех часов.



Объявление голосования

19 сентября Общественная палата ЛНР обратилась к главе региона Леониду Пасечнику и Народному совету (парламенту) с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России. В тот же день Общественная палата Донецкой народной республики подготовила аналогичное обращение к главе ДНР Денису Пушилину и Народному совету республики. Пушилин предложил Пасечнику начать совместную подготовку к референдумам, то есть «объединить усилия администраций глав республик и аппаратов парламентов».

На следующий день общественное движение «Мы вместе с Россией» попросило главу военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгения Балицкого также как можно скорее провести референдум о вхождении территории в состав России. Тогда же в Мелитополе (находится на юге области) прошел съезд, на котором обсуждался вопрос о проведении плебисцита.

Балицкий в ответ заявил, что референдум по вопросу о присоединении Запорожской области к России пройдет с 23 по 27 сентября, о чем он подписал соответствующий указ. При этом в ВГА области отметили, что референдум будет проведен только на подконтрольных России территориях.

Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти планируют объявить независимость и войти в состав России в своих административных границах.

20 сентября Народный совет ЛНР назначил проведение референдума о вхождении в состав России на период с 23 по 27 сентября 2022 года. Эти же даты выбрали для референдума в ДНР.

Депутаты обеих республик приняли законы о проведении референдумов единогласно.

20 сентября референдум предложили провести и в Херсонской области. Глава ВГА области Владимир Сальдо сообщил, что подписал указ о проведении голосования одновременно с референдумом в ДНР и ЛНР — также с 23 по 27 сентября.

Сальдо попросил Владимира Путина поддержать решение жителей региона на референдуме о вхождении в состав России. «От имени общественности и жителей Херсонской области, осознавая многовековую историческую и неразрывную связь с многонациональным народом Российской Федерации, с целью определения международной правосубъектности, просим вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, при принятии решения на референдуме поддержать выбор жителей Херсонской области о самоопределении и вхождении в состав Российской Федерации», — говорится в обращении Сальдо к Путину.

Глава ДНР Пушилин попросил в середине дня 20 сентября Владимира Путина, чтобы республика после проведения референдума о присоединении к России 23–27 сентября была «как можно быстрее» включена в состав Федерации при положительном исходе голосования.

Глава ЛНР Пасечник сообщил, что направит обращение к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой как можно скорее принять республику в состав России по итогам голосования. По его словам, в данном вопросе «медлить нельзя» и «обратного пути нет».

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Что известно о референдумах

Во всех регионах голосование пройдет одновременно и будет продолжаться в течение пяти дней — с 23 по 27 сентября. Из этих пяти дней четыре голосование будет проводиться по месту жительства и в общественных местах, то есть вне избирательных участков. Еще один день выделят для тех, кто хотел бы проголосовать «на участке в привычном режиме». Как заявил Пушилин, в ДНР это обусловлено соблюдением мер безопасности.

В Запорожской области во время референдума будет сделан поадресный обход граждан, по адресам пройдут «бригады» в составе из членов ЦИК и сотрудников полиции, которые будут предлагать жителям проголосовать. Глава ВГА региона Евгений Балицкий также объяснил это соображениями безопасности. Те, кто не сможет проголосовать в условиях подомового обхода, смогут 27 сентября проголосовать очно на избирательных участках, добавил он.

Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов пояснил в телеграм-канале, как будет проходить референдум: 23, 24, 25, 26 сентября проголосовать можно будет на дому, с 08:00 до 20:00, 27 сентября — на избирательных участках с 08:00 до 16:00. Всего на контролируемой российскими военными части области создано 394 избирательных участка, 85 организовано за ее пределами: в России, Херсонской области, ДНР и ЛНР. Ожидается, что в голосовании примут участие более 500 тыс. человек. ВГА заявила, что готова к голосованию: закуплены технологическое оборудование, переносные и стационарные ящики для голосования, кабинки для обеспечения тайны голосования, сейфы для документации и печати избирательных комиссий.

Российские военные контролируют южную и центральную часть региона, в том числе города Мелитополь и Энергодар, где находится самая большая в Европе атомная электростанция. Областной центр Запорожье остается под контролем Киева.

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Электронного голосования проводить не будут. Об этом заявили Пушилин и Балицкий. По словам главы ДНР, этот способ решили не использовать с учетом коротких сроков на подготовку и уровня технической оснащенности. По его словам, граждане будут голосовать «по местам проживания, в общественных местах», то есть вне избирательных участков, всего один день будет отведен на голосование на участках. Балицкий отметил, что его регион «не готов» к электронному голосованию.

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что применение российской методики дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ДНР и ЛНР не «было бы правильно», поскольку ДЭГ «является собственностью другого государства».

Булаев также сообщил, что наблюдатели ЦИК России могут принять участие в проведении референдумов.

ЦИК также организует на территории России участки для голосования на референдумах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отметил Булаев.

В Запорожской области сформулировали вопрос, который будет внесен в бюллетень: «Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?» По словам Балицкого, вопрос будет дублироваться на украинском языке.

В ДНР в случае присоединения к России адаптируют к законам страны Конституцию, но флаг республики не изменится, заявил Пушилин. Он считает, что такой вариант «будет справедливым».

Леонид Пасечник объявил каникулы в школах и колледжах ЛНР с 22 по 28 сентября в связи с проведением референдума о вхождении в состав России. 27 сентября объявлен в республике выходным днем.

Что говорят в Москве и Киеве

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал референдумы на территории Донбасса и других «освобожденных территориях» необходимыми для восстановления исторической справедливости. «Они [референдумы] полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер», — написал Медведев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что палата поддержит решение о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, если оно будет принято. По его словам, в Москве ждут от жителей республик свободного волеизъявления.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что референдум о присоединении Донбасса и других регионов, контролируемых Россией, давно назрел и статус этих территорий нужно закрепить юридически. «Де-факто Донбасс и освобожденные территории — уже Россия», — цитирует Турчака пресс-служба партии в «Телеграме».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что референдумы о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ничего не изменят для Киева. «Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет их освобождать, что бы там ни говорили в России», — написал Кулеба в «Твиттере».

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом после объявлений о референдумах. «Обсудили текущие вопросы безопасности», — написал Зеленский в «Твиттере».

Киев, комментируя планы военно-гражданских администраций провести референдумы о вхождении в состав России, говорил, что их организация будет основанием для Украины выйти из переговоров об урегулировании конфликта с Россией. В начале сентября вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что за участие в референдумах украинцам будет грозить тюремный срок. «Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в референдуме, или побуждение к участию в референдуме, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией», — заявила она.

Международная реакция

Первым из зарубежных лидеров отреагировал на инициативу провести голосование канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что проведение референдумов на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей противоречит международному праву и ФРГ не признает их.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что референдумы в Донбассе и других регионах «не будут иметь юридических последствий», и назвал их «пародией». «Если бы идея о референдумах не была столь трагичной, она была бы смешной», — цитирует его слова Reuters.

В Белом доме заявили, что США никогда не признают притязания России на какие-либо части Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал «фиктивными» референдумы о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По его словам, они «не имеют легитимности». «Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», — написал Столтенберг в «Твиттере».

Польский президент Анджей Дуда заявил, что голосование на этих территориях «ничего не стоит», а эстонский премьер Кая Каллас также указала, что Таллин не признает итоги референдумов.

«Я бы сказал, что мнение Дуды и прочих европейских болтунов по вопросу референдумов ничего не стоит. Вот это точно», — прокомментировал эти заявления председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.