Протесты после выборов в Киргизии. Главное
Самое актуальное на 14:00 мск
- Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку правительство, премьер-министра и главу Генштаба. Накануне главы силовых структур назвали условия для наведения порядка в стране, среди которых было закрытие границ и требование ко всем политическим силам перейти к переговорам.
- Он также ввел режим ЧП в столице страны — Бишкеке и распорядился ввести туда войска.
- Президент заявил, что готов покинуть свой пост, как только ситуация вернется в правовое русло.
- ЦИК на фоне протестов предложила снизить порог для прохождения в парламент с нынешних 7%.
- Кремль заявил о том, что в Киргизии «ярко выраженные элементы хаоса налицо»
Что случилось
В столице Киргизии Бишкеке 5 октября начались протесты с участием сторонников партий, не прошедших семипроцентный барьер на выборах в законодательное собрание страны. Из 16 участвовавших в голосовании объединений его смогли преодолеть только четыре. Митингующие не согласились с результатами и потребовали повторных выборов.
- Вечером 5 октября на одной из центральных городских площадей, Ала-Тоо, собрались несколько тысяч человек. Представители партий «Ата Мекен», «Бир Бол», «Республика», «Мекенчил», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Реформа», «Ыйман нуру», «Чон казат», «Мекен Ынтымагы», «Ордо» и «Социал-демократы» потребовали от ЦИК страны провести новые выборы.
- Протесты переросли в столкновения с правоохранителями, которые использовали водометы и светошумовые гранаты. Митингующие забрасывали силовиков камнями, СМИ сообщили о применении «коктейлей Молотова».
- К вечеру 5 октября в больницы Бишкека поступили более 100 пострадавших на несанкционированных акциях, в том числе около 40 сотрудников правоохранительных органов.