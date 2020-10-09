Протесты после выборов в Киргизии. Главное

На улицы Бишкека 5 октября вышли несогласные с итогами выборов в парламент. ЦИК признала результаты выборов недействительными. Правительство и премьер-министр отправлены в отставку

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Самое актуальное на 14:00 мск Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку правительство, премьер-министра и главу Генштаба. Накануне главы силовых структур назвали условия для наведения порядка в стране, среди которых было закрытие границ и требование ко всем политическим силам перейти к переговорам.

Он также ввел режим ЧП в столице страны — Бишкеке и распорядился ввести туда войска.

Президент заявил, что готов покинуть свой пост, как только ситуация вернется в правовое русло.

ЦИК на фоне протестов предложила снизить порог для прохождения в парламент с нынешних 7%.

Кремль заявил о том, что в Киргизии «ярко выраженные элементы хаоса налицо»

Что случилось

В столице Киргизии Бишкеке 5 октября начались протесты с участием сторонников партий, не прошедших семипроцентный барьер на выборах в законодательное собрание страны. Из 16 участвовавших в голосовании объединений его смогли преодолеть только четыре. Митингующие не согласились с результатами и потребовали повторных выборов.