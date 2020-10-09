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Протесты в Киргизии ,  
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Протесты после выборов в Киргизии. Главное

На улицы Бишкека 5 октября вышли несогласные с итогами выборов в парламент. ЦИК признала результаты выборов недействительными. Правительство и премьер-министр отправлены в отставку
Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Самое актуальное на 14:00 мск

  • Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку правительство, премьер-министра и главу Генштаба. Накануне главы силовых структур назвали условия для наведения порядка в стране, среди которых было закрытие границ и требование ко всем политическим силам перейти к переговорам.
  • Он также ввел режим ЧП в столице страны — Бишкеке и распорядился ввести туда войска.
  • Президент заявил, что готов покинуть свой пост, как только ситуация вернется в правовое русло.
  • ЦИК на фоне протестов предложила снизить порог для прохождения в парламент с нынешних 7%.
  • Кремль заявил о том, что в Киргизии «ярко выраженные элементы хаоса налицо»

Что случилось

В столице Киргизии Бишкеке 5 октября начались протесты с участием сторонников партий, не прошедших семипроцентный барьер на выборах в законодательное собрание страны. Из 16 участвовавших в голосовании объединений его смогли преодолеть только четыре. Митингующие не согласились с результатами и потребовали повторных выборов.

  • Вечером 5 октября на одной из центральных городских площадей, Ала-Тоо, собрались несколько тысяч человек. Представители партий «Ата Мекен», «Бир Бол», «Республика», «Мекенчил», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Реформа», «Ыйман нуру», «Чон казат», «Мекен Ынтымагы», «Ордо» и «Социал-демократы» потребовали от ЦИК страны провести новые выборы.
  • Протесты переросли в столкновения с правоохранителями, которые использовали водометы и светошумовые гранаты. Митингующие забрасывали силовиков камнями, СМИ сообщили о применении «коктейлей Молотова».
  • К вечеру 5 октября в больницы Бишкека поступили более 100 пострадавших на несанкционированных акциях, в том числе около 40 сотрудников правоохранительных органов.

Разгон демонстрации протеста в Бишкеке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • Ближе к ночи на 6 октября протестующие смогли прорваться на территорию Белого дома, где расположены парламент Киргизии и администрация президента. Позднее в здании начался пожар. По словам демонстрантов, неизвестные специально подожгли один кабинет, затем огонь распространился на другие помещения.
  • Еще часть демонстрантов пришли к зданию Государственного комитета нацбезопасности, где в СИЗО содержался бывший президент Алмазбек Атамбаев, который был приговорен к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции. Демонстранты сломали ворота здания добились освобождения из СИЗО экс-президента. Он находится на свободе со своими соратниками. По требованию протестующих были также освобождены экс-премьеры республики Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также экс-депутат Садир Жапаров.
  • Парламент 6 октября большинством голосов поддержал кандидатуру Жапарова на пост премьера (глава кабмина Кубатбек Боронов подал в отставку). После этого оппозиция раскололась на два лагеря, и 9 октября часть оппозиционных партий выдвинула на пост премьера Омурбека Бабанова.
  • Протестующие провозгласили мэром Бишкека кандидата в депутаты от партии «Республика» Жоошбека Коеналиева. Действующий мэр столицы Азиз Суракматов подал в отставку.
  • СМИ 6 октября сообщали о нападении на месторождение золота «Джеруй» компании «Альянс Алтын». На угольном месторождении Кара-Кече захвачен филиал государственного предприятия «Кыргызкомур». Казахстанская компания Kaz Minerals сообщила, что на фоне беспорядков в стране остановила работу на золотомедном руднике открытого типа Бозымчак в Киргизии.

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Бизнес
Протесты после парламентских выборов в Бишкеке

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  • По данным Минздрава, за время протестов пострадали больше тысячи человек, один погиб.
  • Главы силовых структур 8 октября назвали ряд условий для наведения порядка в стране. Среди них было требование ко всем политическим силам сесть за стол переговоров. Силовики решили «объединиться в интересах обеспечения стабильности в стране».
  • 9 октября президент страны Сооронбай Жээнбеков подписал указы об отставке премьер-министра, правительства и главы Генштаба ВС. Позже он ввел режим ЧП в Бишкеке.

Реакция

  • Партия «Биримдик», которая набрала больше всего голосов, согласилась участвовать в повторных выборах, если те будут объявлены.

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Политика
Алмазбек Атамбаев

  • После сообщений о штурме здания Белого дома пресс-служба президента Киргизии сообщила, что тот находится в Бишкеке и «проводит индивидуальные диалоги со всеми политическими силами». Он призвал протестующих к благоразумию.
  • Жээнбеков назвал произошедшее в Бишкеке попыткой незаконного захвата власти, но в то же время сообщил, что приказал силовикам не открывать огонь на поражение.
  • Партии, проигравшие выборы в парламент республики, заявили о намерениях сформировать новое правительство и выбрать премьер-министра.
  • Днем 6 октября ЦИК признала итоги выборов недействительными. Член комиссии Гульнара Джурабаева заявила: «Этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным <...> будет решение о досрочном сложении полномочий».
  • Жээнбеков заявил, что готов уйти с поста, когда ситуация вернется в правовое русло.
  • Ситуация в стране запутанная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 октября. «Элементы хаоса налицо, ярко выраженные, я бы сказал, элементы хаоса налицо», — сказал он.

Video

Авторы
Анна Громова, Наталия Анисимова, Георгий Тадтаев
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