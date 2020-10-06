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Политика ,  
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Протесты после выборов в Киргизии. Главное

На улицы Бишкека вышли несогласные с итогами выборов в парламент, силовики попытались их разогнать. Протестующие пошли на штурм здания Госкомитета нацбезопасности, Белого дома и освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Что случилось

В столице Киргизии, Бишкеке, 5 октября начались протесты с участием сторонников партий, не прошедших 7% барьер на выборах в законодательное собрание страны. Из 16 участвовавших в голосовании партий его смогли преодолеть только четыре. Митингующие не согласились с результатами и потребовали повторных выборов.

  • Вечером 5 октября на одной из центральных городских площадей — Ала-Тоо, собрались несколько тысяч человек. Представители партий «Ата Мекен», «Бир Бол», «Республика», «Мекенчил», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Реформа», «Ыйман нуру», «Чон казат», «Мекен Ынтымагы», «Ордо» и «Социал-Демократы» потребовали от ЦИК страны провести новые выборы.
  • Протесты переросли в столкновения с правоохранителями, которые использовали водометы и светошумовые гранаты. Митингующие забрасывали силовиков камнями, СМИ сообщили о применении коктейлей Молотова.
  • К вечеру 5 октября в больницы Бишкека поступили более 100 пострадавших на несанкционированных акциях, из них около 40 — сотрудники правоохранительных органов.

Разгон демонстрации протеста в Бишкеке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • Ближе к ночи на 6 октября протестующие смогли прорваться на территорию Белого дома, где расположен парламент Киргизии и администрация президента.
  • Позже они пришли к зданию Государственного комитета нацбезопасности, где в СИЗО содержится бывший президент Алмазбек Атамбаев, который был приговорен к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции. Демонстранты сломали ворота здания и потребовали освободить экс-лидера Киргизии.
  • Ночью 6 октября Алмазбека Атамбаева освободили из здания СИЗО.

Реакция

  • Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назначил встречу с лидерами всех партий, избиравшихся в парламент, на 6 октября.
  • Партия «Биримдик», которая набрала больше всего голосов, согласилась участвовать в повторных выборах, если они будут объявлены.

Экс-главу Киргизии Атамбаева освободили из СИЗО
Политика

  • После сообщений о штурме здания Белого дома пресс-служба президента Киргизии сообщила, что он находится в Бишкеке и «проводит индивидуальные диалоги со всеми политическими силами». Он призвал протестующих к благоразумию.
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Автор
Анна Громова
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