Протесты после выборов в Киргизии. Главное

На улицы Бишкека вышли несогласные с итогами выборов в парламент, силовики попытались их разогнать. Протестующие пошли на штурм здания Госкомитета нацбезопасности, Белого дома и освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Что случилось

В столице Киргизии, Бишкеке, 5 октября начались протесты с участием сторонников партий, не прошедших 7% барьер на выборах в законодательное собрание страны. Из 16 участвовавших в голосовании партий его смогли преодолеть только четыре. Митингующие не согласились с результатами и потребовали повторных выборов.

Вечером 5 октября на одной из центральных городских площадей — Ала-Тоо, собрались несколько тысяч человек. Представители партий «Ата Мекен», «Бир Бол», «Республика», «Мекенчил», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Реформа», «Ыйман нуру», «Чон казат», «Мекен Ынтымагы», «Ордо» и «Социал-Демократы» потребовали от ЦИК страны провести новые выборы.

Протесты переросли в столкновения с правоохранителями, которые использовали водометы и светошумовые гранаты. Митингующие забрасывали силовиков камнями, СМИ сообщили о применении коктейлей Молотова.

К вечеру 5 октября в больницы Бишкека поступили более 100 пострадавших на несанкционированных акциях, из них около 40 — сотрудники правоохранительных органов.

Ближе к ночи на 6 октября протестующие смогли прорваться на территорию Белого дома, где расположен парламент Киргизии и администрация президента.

Позже они пришли к зданию Государственного комитета нацбезопасности, где в СИЗО содержится бывший президент Алмазбек Атамбаев, который был приговорен к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции. Демонстранты сломали ворота здания и потребовали освободить экс-лидера Киргизии.

Ночью 6 октября Алмазбека Атамбаева освободили из здания СИЗО.

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