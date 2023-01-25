«Макдоналдс», Paulig, Starbucks: как теперь называются знакомые бренды
В конце октября 2022 года американская Yum! Brands начала процесс передачи прав владения на сеть ресторанов быстрого питания KFC ижевскому франчайзи ООО «Смарт сервис ЛТД». После завершения сделки последний получит 70 ресторанов сети и станет франчайзером для 1058 партнерских точек. В декабре польский ресторанный холдинг Amrest Group сообщил о продаже 215 ресторанов KFC, которыми владел по франшизе, ООО «Альмира» за €100 млн.
В январе 2023 года на некоторых московских ресторанах KFC начали менять вывески на Rostic's. В пресс-службе компании «Юнирест» (ранее ООО «Ям ресторантс Раша»), управляющей брендами «Ростикс» и KFC в России, заявили, что компания сейчас только тестирует разные варианты логотипов.
Первый «Ростик’с» появился в России еще в 1993 году. В 2005 году владелец сети «Ростик Групп» и Yum! Brands договорились о развитии объединенного бренда «Ростик’с — KFC». Еще через пять лет Yum! Brands полностью выкупила бизнес и сеть продолжила развиваться под брендом KFC.
8 марта Coca-Cola объявила о приостановке работы в России. В августе 2022 года стало известно, что российское подразделение компании Coca-Cola HBC переименовали в Multon Partners (ООО «Мултон партнерс»). Теперь популярный газированный напиток будет продаваться под брендом «Добрый cola»
Финская Valio объявила о прекращении работы в России в начале марта. В конце апреля стало известно, что новым владельцем Valio в стране будет «Велком». В июле в компании «Валио» сообщили, что преемником бренда станет Viola. Выбор объяснили узнаваемостью марки. Плавленые сыры сохранят красное оформление, а для остальной молочной продукции разработан новый логотип в синем и белом цветах. Обновления произойдут с августа
В начале марта компания Yum! Brands (KFC и Pizza Hut) решила приостановить работу своих заведений в России. 5 июля она сообщила, что продолжает процесс выхода с российского рынка. Права собственности на Pizza Hut были переданы местному оператору, который инициировал ребрендинг. В Москве и Петербурге стали появляться вывески «Пицца Н». Компания также находится в процессе передачи собственности на рестораны KFC
Сеть «Макдоналдс» объявила о приостановке работы в России в начале марта, а 16 мая «Макдоналдс» заявил о продаже бизнеса в стране. Новым владельцем стал Александр Говор, его компания «ГиД» управляла по франшизе 25 ресторанами в Сибири. В День России 12 июня в помещениях самого первого «Макдоналдса» в СССР — в Москве на Пушкинской — открылся первый ресторан новой сети, названием стало «Вкусно — и точка»
Магазины Hamleys, по информации «КоммерсантЪ», станут «Винни», в трех московских торговых центрах уже появились новые вывески. Также магазины могут обновить концепцию, расширив ассортимент детской одеждой и обувью, уточнило издание. Изменения эксперты связывают с конкуренцией в сегменте.
Hamleys была основана в Великобритании, сейчас принадлежит индийскому бизнесмену Мукешу Абани. Российский франчайзи сети — АО «Вандеркинд» (по данным «Ъ», входит в группу компаний Ideas4retail, еще в 2018 году объединившей бизнес с группой «Винни»). В Москве и области работают восемь магазинов «Винни», из них три — на месте бывших Hamleys
В российском бизнесе («Лаш Раша») британской компании Lush принадлежало 35%, остальное — ее партнеру Дмитрию Азарову. В начале марта 2022 года производитель косметики прекратил поставки в Россию, а потом списал свою долю. Азаров решил запустить новую сеть под названием Oomph — тоже со специализацией на косметике ручной работы. Во флагманском магазине на Тверской кроме торговой зоны появилось кафе
Французская косметическая сеть магазинов L'Occitane в апреле 2022 года объявила о закрытии магазинов на фоне призывов к бойкоту сети из-за продолжения ее работы в России после начала спецоперации. В июне компания сменила учредителей российского юрлица — новыми владельцами вместо L'Occitane International S.A. стали российские топ-менеджеры. Магазины работают под вывеской «Л'Окситан»
В июле стало известно, что Sephora (LVMH) продаст свои российские магазины локальному менеджменту. Дальнейшая деятельность будет вестись под историческим названием российской сети Ile de Beauté
В начале марта американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss&Co сообщил о приостановке работы на территории России. В конце июля стало известно, что компания договорилась о продаже прав аренды на свой магазин в ТЦ «Авиапарк» российскому дистрибьютору спортивных брендов Lestate, магазин возобновил работу под новым названием JNS. Представитель дистрибьютора сообщил РБК, что компании договариваются о продаже и других точек. Lestate планирует сохранить максимальный объем продукции Levi’s, но под вывеской JNS будет развиваться мультибрендовая сеть
Магазины Helly Hansen (норвежский бренд спортивной и туристической одежды) начали менять вывески на кириллические «Хансен». По информации «Коммерсанта», российский офис переименовал точки, чтобы договориться с владельцем бренда о возобновлении поставок в Россию
Польский производитель одежды LPP SA (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) 4 марта сообщил о приостановке работы в России в связи с санкциями ЕС. В конце марта компания закрыла все магазины в России, прекратила инвестиции, онлайн-продажи и поставки в страну. Уже 20 мая LPP SA продала российский бизнес китайскому владельцу. Магазины открылись под новыми брендами.
Reserved сменил название на RE
На сайте российского офиса Froneri (совместное предприятие R&R и Nestlé со штаб-квартирой в Великобритании; российское подразделение производит мороженое в Жуковском. — РБК) 25 июля появилась новость о «новых вкусах». В ней говорится о мороженом-сэндвиче Maxiduo (упаковка похожа на бывший Maxibon, на странице продукта написано «новое имя, любимый вкус») и Sunreme (внешне похоже на вафельные рожки, продававшиеся под брендом eXtreme)
Финская компания по производству и обжарке кофе Paulig Group в начале марта заявила, что уходит с российского рынка. 4 мая компания продала свой бизнес и завод в Твери гражданину Индии Викасу Сои. Теперь компания называется ООО «Милфудс» и собирается выпускать кофе под новым брендом Poetti
В начале марта издательская компания Hearst Magazines, подразделение американской медиагруппы Hearst, объявила о прекращении партнерских отношений с российскими издателями глянцевых журналов Shkulev Media и Independent Media в связи с «эскалацией гуманитарного кризиса». Shkulev Media Holding совместно с Hearst издавал в России журнал Elle. Independent Media по лицензии Hearst выпускал российские версии журналов Cosmopolitan, «Домашний очаг», «Популярная механика», Men’s Health, Esquire, Grazia и Robb Report. В мае холдинг Independent Media объявил о перезапуске брендов.
Cosmopolitan стал VOICE
6 июня завод французского Renault переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод Москвич». В апреле Renault решил передать долю своего российского завода правительству Москвы в связи с «дефицитом средств на поддержание работы в России».
Таким образом, завод вернулся к своему историческому названию — в 1990-е завод Renault был создан на базе ОАО «Москвич». В мае 2022-го мэр столицы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей марки «Москвич». Производство на заводе стартовало в ноябре
Deloitte
7 марта консалтинговая компания Deloitte также объявила о прекращении работы в России и Белоруссии. Подразделения в этих странах были отделены от глобальной сети компании. В конце мая стало известно, что офисы в России и Белоруссии продолжат работу под новым названием «Деловые решения и технологии».
О выводе российских отделений из своего состава сообщили и остальные участники «большой четверки» аудиторов — PwC и KPMG
PwC
Российская компания, входившая в международную PricewaterhouseCoopers, с конца апреля продолжила работу под названием «Технологии Доверия»
KPMG
Бывшее российское отделение компании покинуло KPMG в июне 2022 года и стало работать под названием Kept
JLL
Российский бизнес еще одной компании решил продолжить работу под названием IBC Real Estate
Colliers стала Nikoliers
Cushman & Wakefield
Компания передала бизнес под локальное управление в конце марта, сейчас это Commonwealth Partnership