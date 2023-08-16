Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почему

Дональд Трамп, США

4 апреля 2023 года Дональду Трампу предъявили обвинение в подделке деловых документов с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности. Обвинение состоит из 34 пунктов, все относятся к преступлениям класса Е, представляющим низший уровень преступлений в Уголовном кодексе штата Нью-Йорк. Максимальное наказание по ним — четыре года тюрьмы в каждом случае. Экс-президент свою вину не признал, его адвокат назвал преследование «политическим».

Основным пунктом обвинения стал эпизод с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн еще в 2018 году признал, что заплатил Дэниелс в 2016 году $130 тыс. за молчание о ее романе с Трампом в 2006-м (экс-президент эти отношения отрицал). Перевод денег был замаскирован под оплату юридических услуг. Среди других пунктов — передача денег за молчание бывшему швейцару в Trump Tower, который заявлял, что обладает сведениями о внебрачном ребенке Трампа, а также женщине, сообщившей о сексуальных отношениях с политиком. Выплаты были произведены в разгар президентской кампании 2016 года.

9 мая 2023 года жюри Федерального суда Манхэттена признало Трампа виновным по другому делу — о сексуальных домогательствах и клевете в отношении писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Как следовало из дела, эпизод, в котором обвинялся Трамп, произошел в 1996 году в примерочной универмага Bergdorf Goodman. Экс-президента обязали выплатить Кэрролл почти $3 млн за моральный ущерб и еще $2 млн по гражданскому иску о побоях. Трамп назвал решение суда «полным позором» и «продолжением величайшей охоты на ведьм всех времен» и через несколько дней подал апелляцию.

9 июня 2023 года были обнародованы обвинения против Трампа в нарушении правил обращения с секретными документами, обвинительное заключение состоит из 37 пунктов. В нем говорится, что Трамп, покидая Белый дом, вывез с собой десятки ящиков, многие из них содержали секретные документы. Все это он хранил в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, причем в разных его помещениях, включая спальню, туалет и ванную комнату. В документах содержались данные о ядерных программах, обороне, чувствительные рапорты разведки и т.д.

В начале августа Трампу предъявили новые обвинения — по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Ему вменяют сговор с целью нарушения прав, сговор с целью обмана правительства, препятствование официальному расследованию и сговор для этого. Трамп не признал свою вину. Заседание суда 3 августа продлилось около получаса, Трампа не стали арестовывать на «минимальных условиях»: ему в том числе запретили общаться с кем-либо из свидетелей по делу, кроме как через адвоката.

В 2020 году Трамп проиграл президентские выборы, уступив Джо Байдену, и заявил, что демократ одержал победу из-за фальсификации голосования. 6 января 2021-го сторонники экс-президента ворвались в Капитолий, когда там утверждали итоги голосования. В здании начались столкновения, погибли пять человек.

15 августа стало известно, что Трампу предъявили еще одно обвинение — в попытке отменить его поражение на выборах в штате Джорджия в 2020 году. Кроме Трампа по этому делу проходят 18 человек, включая бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката Трампа Рудольфа Джулиани