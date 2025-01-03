«Животный» взгляд на события в мире в 2024 году. Фотогалерея

На фото: предсказывающий весну сурок по кличке Мейджор, который умер в феврале в возрасте девяти лет. Считается, что поведение животного в День сурка, который празднуют 2 февраля в США и Канаде, может говорить о близости наступления весны. В случае пасмурной погоды и спокойных вылазок сурков из своих нор зима скоро закончится, а если на улице будет солнечно и животное станет пугаться своей тени и прятаться, то она продлится еще шесть недель.