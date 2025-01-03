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Итоги 2024 ,  
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«Животный» взгляд на события в мире в 2024 году. Фотогалерея

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Итоги 2024

Природные бедствия, выборы президента, спортивные состязания и праздничные парады — животные в 2024 году часто были молчаливыми свидетелями важных событий, а иногда сами становились поводом для обсуждения. Пушистый, крылатый и чешуйчатый взгляд на новости уходящего года — в фотогалерее РБК.
На фото: ветеринар Аэд Абу Наджм осматривает раненых и больных кошек, которых привезли в Рафах, Египет, беженцы из сектора Газа, январь.
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

На фото: ветеринар Аэд Абу Наджм осматривает раненых и больных кошек, которых привезли в Рафах, Египет, беженцы из сектора Газа, январь.

На фото: предсказывающий весну сурок по кличке Мейджор, который умер в феврале в возрасте девяти лет. Считается, что поведение животного в День сурка, который празднуют 2 февраля в США и Канаде, может говорить о близости наступления весны. В случае пасмурной погоды и спокойных вылазок сурков из своих нор зима скоро закончится, а если на улице будет солнечно и животное станет пугаться своей тени и прятаться, то она продлится еще шесть недель.
Фото: Second Chances Wildlife Center

На фото: предсказывающий весну сурок по кличке Мейджор, который умер в феврале в возрасте девяти лет. Считается, что поведение животного в День сурка, который празднуют 2 февраля в США и Канаде, может говорить о близости наступления весны. В случае пасмурной погоды и спокойных вылазок сурков из своих нор зима скоро закончится, а если на улице будет солнечно и животное станет пугаться своей тени и прятаться, то она продлится еще шесть недель.

На фото: Чинара Тамгучук гуляет со своей собакой Буфи, которая была найдена под завалами пекарни через несколько дней после землетрясения в Турции. Прежние владельцы собаки погибли в рухнувшем здании. Фото сделано год спустя, в начале февраля.
Фото: Umit Bektas / Reuters

На фото: Чинара Тамгучук гуляет со своей собакой Буфи, которая была найдена под завалами пекарни через несколько дней после землетрясения в Турции. Прежние владельцы собаки погибли в рухнувшем здании. Фото сделано год спустя, в начале февраля.

На фото: пес с хозяйкой осматривает последствия циклона &laquo;Ольга&raquo; на улице Покровка в Москве, февраль.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На фото: пес с хозяйкой осматривает последствия циклона «Ольга» на улице Покровка в Москве, февраль.

На фото: сотрудник МЧС спасает собаку во время наводнения после прорыва дамбы в Орске в апреле.
Фото: МЧС России

На фото: сотрудник МЧС спасает собаку во время наводнения после прорыва дамбы в Орске в апреле.

На фото: собака наблюдает за первым солнечным затмением 2024 года в Северной Америке, начало апреля.
Фото: Fatih Aktas / Anadolu / Reuters

На фото: собака наблюдает за первым солнечным затмением 2024 года в Северной Америке, начало апреля.

На фото: голубь, которого выпустили в Греции во время церемонии зажжения огня Олимпийских игр 2024 в апреле.
Фото: Milos Bicanski / Getty Images

На фото: голубь, которого выпустили в Греции во время церемонии зажжения огня Олимпийских игр 2024 в апреле.

На фото: кошка во время рекордно сильной жары в Маниле, Филиппины, май.
Фото: Ezra Acayan / Getty Images

На фото: кошка во время рекордно сильной жары в Маниле, Филиппины, май.

На фото: кавалерийский почетный эскорт Президентского полка Московского Кремля на Соборной площади после инаугурации президента Владимира Путина в начале мая.
Фото: Павел Бедняков / ТАСС

На фото: кавалерийский почетный эскорт Президентского полка Московского Кремля на Соборной площади после инаугурации президента Владимира Путина в начале мая.

На фото: бездомный пес после майского снегопада в Москве.
Фото: Кирилл Сироткин / РБК

На фото: бездомный пес после майского снегопада в Москве.

На фото: шпиц президента Белоруссии Александра Лукашенко Умка перед началом военного парада Победы на Красной площади.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

На фото: шпиц президента Белоруссии Александра Лукашенко Умка перед началом военного парада Победы на Красной площади.

На фото: домашняя собака с хозяйкой фотографируются на фоне гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машины М88А1 американского производства во время выставки трофейного вооружения и техники на Поклонной горе в мае.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: домашняя собака с хозяйкой фотографируются на фоне гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машины М88А1 американского производства во время выставки трофейного вооружения и техники на Поклонной горе в мае.

На фото: волонтер спасает собаку, оказавшуюся запертой в затопленном доме в Порту-Алегри, Бразилия, начало мая.
Фото: Jefferson Bernardes / Getty Images

На фото: волонтер спасает собаку, оказавшуюся запертой в затопленном доме в Порту-Алегри, Бразилия, начало мая.

На фото: енот Ракиньо, который выбежал на поле во время матча по европейскому футболу между &laquo;Филадельфия Юнион&raquo; и &laquo;Нью-Йорк Сити&raquo; в мае. Его не могли поймать почти три минуты.
Фото: Kyle Ross / USA Today Sports / Reuters

На фото: енот Ракиньо, который выбежал на поле во время матча по европейскому футболу между «Филадельфия Юнион» и «Нью-Йорк Сити» в мае. Его не могли поймать почти три минуты.

На фото: служебная собака на месте крушения вертолета в районе села Узи в Азербайджане в конце мая. На борту находились президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.
Фото: Azin Haghighi / Moj News Agency / WANA / Reuters

На фото: служебная собака на месте крушения вертолета в районе села Узи в Азербайджане в конце мая. На борту находились президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.

На фото: две собаки редкой породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину во время его визита в Северную Корею в июне.
Фото: KCNA

На фото: две собаки редкой породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину во время его визита в Северную Корею в июне.

На фото: голубь выпрашивает угощение во время проходящего в Парке Горького московского выпускного в июне.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: голубь выпрашивает угощение во время проходящего в Парке Горького московского выпускного в июне.

На фото: Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди угощают морковкой коней по кличке Лорд и Глинтвейн во время визита Моди в Россию в июле.
Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters

На фото: Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди угощают морковкой коней по кличке Лорд и Глинтвейн во время визита Моди в Россию в июле.

На фото: губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис выступает на сцене со своей собакой по кличке Бэбидог во второй день Национального съезда Республиканской партии в штате Висконсин, июль. WP назвал Бэбидога &laquo;занимающей видное место в политике Западной Вирджинии&raquo;.
Фото: Leon Neal / Getty Images

На фото: губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис выступает на сцене со своей собакой по кличке Бэбидог во второй день Национального съезда Республиканской партии в штате Висконсин, июль. WP назвал Бэбидога «занимающей видное место в политике Западной Вирджинии».

На фото: панда Катюша в Московском зоопарке. В августе ей исполнился год. Она дочь самца Жуи и самки Диндин, которых Пекин передал Москве в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. В возрасте четырех лет Катюшу отправят обратно на родину родителей&nbsp;&mdash; в Китай.
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

На фото: панда Катюша в Московском зоопарке. В августе ей исполнился год. Она дочь самца Жуи и самки Диндин, которых Пекин передал Москве в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. В возрасте четырех лет Катюшу отправят обратно на родину родителей — в Китай.

На фото: козы, на владельца которых жители района Бутово подали иск в районный суд Москвы в августе. Животные загрязняли улицы навозом, врывались в здания и забирались на припаркованные машины.
Фото: РБК

На фото: козы, на владельца которых жители района Бутово подали иск в районный суд Москвы в августе. Животные загрязняли улицы навозом, врывались в здания и забирались на припаркованные машины.

На фото: белуха Хвалдимир, которого нашли мертвым на юге Норвегии 31 августа. Хвалдимир приплыл к берегам королевства в 2019 году в подходящей для установки экшен-камеры упряжке, на которой был логотип российской компании, за что кита окрестили &laquo;шпионом&raquo;.
Фото: statsministerenskontor / Flickr

На фото: белуха Хвалдимир, которого нашли мертвым на юге Норвегии 31 августа. Хвалдимир приплыл к берегам королевства в 2019 году в подходящей для установки экшен-камеры упряжке, на которой был логотип российской компании, за что кита окрестили «шпионом».

На фото: рыба, выброшенная на дорогу во время урагана &laquo;Хелена&raquo; на юго-востоке США в конце сентября.
Фото: Sean Rayford / Getty Images

На фото: рыба, выброшенная на дорогу во время урагана «Хелена» на юго-востоке США в конце сентября.

На фото: мертвая радужная форель на рыбной ферме в Фукуде на юго-западе Японии после затопления, вызванного тайфуном &laquo;Шаньшань&raquo; в августе.
Фото: Issei Kato / Reuters

На фото: мертвая радужная форель на рыбной ферме в Фукуде на юго-западе Японии после затопления, вызванного тайфуном «Шаньшань» в августе.

На фото: работа одного из финалистов конкурса Nikon Comedy Wildlife Awards. В сентябре жюри отобрало 40 финалистов конкурса смешных фотографий животных, в список вошел снимок бегемота польского фотографа Артура Станкевича под названием &laquo;Я слишком сексуален для своей любви&raquo;. Животное выглядело словно &laquo;парень, [который] только что вышел из парикмахерской с широкой улыбкой на лице&raquo;, прокомментировал фото автор.
Фото: Artur Stankiewicz / Nikon Comedy Wildlife

На фото: работа одного из финалистов конкурса Nikon Comedy Wildlife Awards. В сентябре жюри отобрало 40 финалистов конкурса смешных фотографий животных, в список вошел снимок бегемота польского фотографа Артура Станкевича под названием «Я слишком сексуален для своей любви». Животное выглядело словно «парень, [который] только что вышел из парикмахерской с широкой улыбкой на лице», прокомментировал фото автор.

На фото: самка панды по имени Цин Бао. Китай передал&nbsp;ее зоопарку Вашингтона в США в середине октября. Вместе с самцом Бао Ли они будут жить в Америке по меньшей мере десять лет. Китайский лидер Си Цзиньпин назвал китайских панд-путешественников &laquo;посланниками дружбы между китайским и американским народами&raquo;.
Фото: Smithsonian's National Zoo & Conservation Biology Institute

На фото: самка панды по имени Цин Бао. Китай передал ее зоопарку Вашингтона в США в середине октября. Вместе с самцом Бао Ли они будут жить в Америке по меньшей мере десять лет. Китайский лидер Си Цзиньпин назвал китайских панд-путешественников «посланниками дружбы между китайским и американским народами».

На фото: кот по кличке Скай на избирательном участке в Пенсильвании&nbsp;&mdash; одном из ключевых штатов во время голосования за кандидата на пост президента США, которое прошло в ноябре.
Фото: Quinn Glabicki / Reuters

На фото: кот по кличке Скай на избирательном участке в Пенсильвании — одном из ключевых штатов во время голосования за кандидата на пост президента США, которое прошло в ноябре.

На фото: президент США Джо Байден по традиции сохраняет жизнь индейкам перед Днем благодарения 26 ноября. В этом году президент помиловал индеек Персика и Блоссом. Персик весит 19&nbsp;кг, любит есть картофельные шарики и мечтает увидеть северное сияние, а Блоссом весит 18&nbsp;кг и любит есть творожные сырки и смотреть бокс, пошутил Байден.
Фото: Yuri Gripas / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

На фото: президент США Джо Байден по традиции сохраняет жизнь индейкам перед Днем благодарения 26 ноября. В этом году президент помиловал индеек Персика и Блоссом. Персик весит 19 кг, любит есть картофельные шарики и мечтает увидеть северное сияние, а Блоссом весит 18 кг и любит есть творожные сырки и смотреть бокс, пошутил Байден.

На фото: кинолог с собакой проверяют собор Парижской Богоматери перед первой после восстановления мессой с присутствием официальных лиц и мировых звезд, начало декабря.
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

На фото: кинолог с собакой проверяют собор Парижской Богоматери перед первой после восстановления мессой с присутствием официальных лиц и мировых звезд, начало декабря.

На фото: уличный пес на месте обвала дороги в Хостинском районе Краснодарского края. В середине декабря сильные ливни в Большом Сочи привели к оползням, затоплениям и падению деревьев. За ночь выпало больше трети месячной нормы осадков.
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На фото: уличный пес на месте обвала дороги в Хостинском районе Краснодарского края. В середине декабря сильные ливни в Большом Сочи привели к оползням, затоплениям и падению деревьев. За ночь выпало больше трети месячной нормы осадков.

На фото: одна из птиц, пострадавших после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря. По данным на 26 декабря, в порту Анапы волонтеры спасли более 1,1 тыс. птиц. Добровольцы вместе с ветеринарами натирают птиц кукурузным крахмалом, потом отмывают моющими средствами и оставляют под наблюдением до следующей линьки.
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На фото: одна из птиц, пострадавших после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря. По данным на 26 декабря, в порту Анапы волонтеры спасли более 1,1 тыс. птиц. Добровольцы вместе с ветеринарами натирают птиц кукурузным крахмалом, потом отмывают моющими средствами и оставляют под наблюдением до следующей линьки.

На фото: крокодил Берт, снимавшийся в фильме &laquo;Крокодил Данди&raquo;. Он умер в возрасте около 90 лет в конце декабря. В администрации парка, где содержалась рептилия, отметили, что гребнистый крокодил был одной из самых узнаваемых особей своего вида в мире и помогал формировать имидж Австралии как &laquo;страны сурово-красивой и впечатляющей дикой природы&raquo;.
Фото: Rimfire Films

На фото: крокодил Берт, снимавшийся в фильме «Крокодил Данди». Он умер в возрасте около 90 лет в конце декабря. В администрации парка, где содержалась рептилия, отметили, что гребнистый крокодил был одной из самых узнаваемых особей своего вида в мире и помогал формировать имидж Австралии как «страны сурово-красивой и впечатляющей дикой природы».

На фото: кот-пожарный Толик, которому в День спасателя 27 декабря вручили звание&nbsp;&mdash; прапорщик внутренней службы. В МЧС отметили, что Толик стал &laquo;верным другом и талисманом&raquo; сотрудников и &laquo;каждый день посещает разводы караулов, провожает пожарных на выезды и встречает их&raquo;.
Фото: МЧС России

На фото: кот-пожарный Толик, которому в День спасателя 27 декабря вручили звание — прапорщик внутренней службы. В МЧС отметили, что Толик стал «верным другом и талисманом» сотрудников и «каждый день посещает разводы караулов, провожает пожарных на выезды и встречает их».

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