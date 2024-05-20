Крушение вертолета президента Ирана. Фоторепортаж
Власти Ирана подтвердили гибель президента Эрбрахима Раиси в результате крушения вертолета. На борту также находились глава МИД и губернатор провинции Восточный Азербайджан. Кадры из Ирана – в фоторепортаже РБК.
19 мая вертолет, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси, разбился в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. В этот день Раиси с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия плотины на реке Аракс на границе двух стран. На фото — момент вылета иранского вертолета с президентом из Азербайджана.
Авария произошла в районе села Узи. Вместе с Раиси на борту вертолета были глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и еще несколько человек.
В район крушения направили десятки поисково-спасательных бригад. Операции мешали плохие погодные условия — дождь и туман — и бездорожье.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи изначально выражал надежду, что президент страны Эбрахим Раиси жив и призывал молиться за него.
Власти Ирана утром 20 мая официально подтвердили, что Раиси погиб при крушении. Правительство выразило соболезнования и сообщило, что в управлении страной не будет «ни малейших сбоев».
На борту потерпевшего крушение вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси было в общей сложности восемь человек. Помимо главы государства, это:
- Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян
- Глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати
- Имам мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем
- Глава подразделения охраны президента Сейед Мехди Мусави,
- Два пилота и технический офицер.
Утром 20 мая поисково-спасательная операция была завершена, Тела погибших доставляют в город Тебриз, который находится в примерно 100 км от места падения вертолета.
Соболезнования в связи с гибелью президента Ирана выразили власти России, Белоруссии, Евросоюза, Венесуэлы, Индии и Пакистана.
Согласно ст. 131 иранской Конституции, в случае смерти президента все полномочия переходят его первому заместителю — Мохаммаду Мохберу. Вопрос об организации выборов нового президента должен быть решен в течение 50 дней, указывает Tasnim.
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