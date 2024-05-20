Крушение вертолета президента Ирана. Фоторепортаж

19 мая вертолет, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси, разбился в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. В этот день Раиси с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия плотины на реке Аракс на границе двух стран. На фото — момент вылета иранского вертолета с президентом из Азербайджана.