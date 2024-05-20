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Политика ,  
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Крушение вертолета президента Ирана. Фоторепортаж

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе в Восточном Азербайджане

Власти Ирана подтвердили гибель президента Эрбрахима Раиси в результате крушения вертолета. На борту также находились глава МИД и губернатор провинции Восточный Азербайджан. Кадры из Ирана – в фоторепортаже РБК.
19 мая вертолет, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси, разбился в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. В этот день Раиси с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия плотины на реке Аракс на границе двух стран. На фото&nbsp;&mdash; момент вылета иранского вертолета с президентом из Азербайджана.
Фото: Ali Hamed / IRNA / WANA / Reuters

19 мая вертолет, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси, разбился в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. В этот день Раиси с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия плотины на реке Аракс на границе двух стран. На фото — момент вылета иранского вертолета с президентом из Азербайджана.

Авария произошла в районе села Узи. Вместе с Раиси на борту вертолета были глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и еще несколько человек.
Фото: Azin Haghighi / Moj News Agency / WANA / Reuters

Авария произошла в районе села Узи. Вместе с Раиси на борту вертолета были глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и еще несколько человек.

В район крушения&nbsp;направили десятки поисково-спасательных бригад. Операции мешали&nbsp;плохие погодные условия &mdash; дождь и туман&nbsp;&mdash; и бездорожье.
Фото: Azin Haghighi / Moj News Agency / WANA / Reuters

В район крушения направили десятки поисково-спасательных бригад. Операции мешали плохие погодные условия — дождь и туман — и бездорожье.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи изначально&nbsp;выражал надежду, что президент страны Эбрахим Раиси жив и призывал молиться за него.&nbsp;
Фото: Azin Haghighi / Moj News Agency / WANA / Reuters

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи изначально выражал надежду, что президент страны Эбрахим Раиси жив и призывал молиться за него. 

Власти Ирана утром 20 мая официально подтвердили, что Раиси погиб при крушении.&nbsp;Правительство выразило&nbsp;соболезнования и сообщило, что в управлении страной не будет &laquo;ни малейших сбоев&raquo;.
Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Власти Ирана утром 20 мая официально подтвердили, что Раиси погиб при крушении. Правительство выразило соболезнования и сообщило, что в управлении страной не будет «ни малейших сбоев».

На борту потерпевшего крушение вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси было в общей сложности восемь человек. Помимо главы государства, это: Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян Глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати Имам мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем Глава подразделения охраны президента Сейед Мехди Мусави, Два пилота и технический офицер.
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

На борту потерпевшего крушение вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси было в общей сложности восемь человек. Помимо главы государства, это:

  • Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян
  • Глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати
  • Имам мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем
  • Глава подразделения охраны президента Сейед Мехди Мусави,
  • Два пилота и технический офицер.
Утром 20 мая поисково-спасательная операция была завершена, Тела погибших доставляют в город Тебриз, который находится в примерно 100 км от места падения вертолета.
Фото: Azin Haghighi / Moj News Agency / WANA / Reuters

Утром 20 мая поисково-спасательная операция была завершена, Тела погибших доставляют в город Тебриз, который находится в примерно 100 км от места падения вертолета.

Соболезнования в связи с гибелью президента Ирана выразили власти России, Белоруссии, Евросоюза, Венесуэлы, Индии и Пакистана.
Фото: Iranian Red Crescent Society / Reuters

Соболезнования в связи с гибелью президента Ирана выразили власти России, Белоруссии, Евросоюза, Венесуэлы, Индии и Пакистана.

Согласно ст. 131 иранской Конституции, в случае смерти президента все полномочия переходят его первому заместителю &mdash; Мохаммаду Мохберу. Вопрос об организации выборов нового президента должен быть решен в течение 50 дней, указывает Tasnim.
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Согласно ст. 131 иранской Конституции, в случае смерти президента все полномочия переходят его первому заместителю — Мохаммаду Мохберу. Вопрос об организации выборов нового президента должен быть решен в течение 50 дней, указывает Tasnim.

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мультимедиа Иран Эбрахим Раиси авиакатастрофа Вертолет

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